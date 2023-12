AICM dará a conocer sus tarifas para viajes cada mes

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) informó que a partir del próximo 1 de enero de 2024 se actualizarán las Tarifas de Uso de Aeropuerto (TUA) nacionales e internacionales.

Así, la TUA en el AICM tendrá un aumento del 3.2% respecto a los precios actuales, así, por los viajes nacionales se deberá pagar 28.95 dólares (o 500.03 pesos al tipo de cambio actual) y por los internacionales, 54.96 dólares (o 950.80 pesos al tipo de cambio actual).

Si bien el aumento será vigente durante todo el año, el aeropuerto de la CDMX informó en un comunicado que cada mes, a partir del próximo año, dará a conocer en pesos mexicanos las Tarifas de Uso de Aeropuerto tanto nacionales como internacionales.

Lo anterior, conforme al promedio que resulte de utilizar el tipo de cambio diario que publica el Banco de México (Banxico) en el Diario Oficial de la Federación (DOF), para solventar obligaciones denominadas en dólares durante el mes inmediato anterior.

Mencionó que "de conformidad con lo establecido por el titular de la Unidad de Política de Ingresos no Tributarios de la Subsecretaría de ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante oficios No. 349-B-202 del 19 de diciembre del 2023 y 349-B- 1490 del 27 de diciembre de 2017, el cual determina que las Tarifas de Uso de Aeropuerto nacional e internacional, se actualizarán a partir del primero de enero de cada ejercicio fiscal".

El aumento de la TUA se debe al acuerdo se debe a al acuerdo que existe desde hace años con la Secretaría de Hacienda en el que se indica que la tarifa de uso aeroportuario se debe incrementar el 1 de enero de cada año fiscal.

Lo anterior "considerando el incremento del Índice de Precios al Consumidor para el total de los consumidores urbanos (Consumer Price Index For All Urban Consumers: All Items), que publica el Banco de la Reserva Federal de Estados Unidos, "por el periodo anual comprendido entre los meses de octubre de los años inmediatos anteriores a su aplicación, a partir del 01 de enero de 2024, se aplicarán dichas tarifas que resultan de aplicar el mecanismo de actualización".