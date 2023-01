Ahora sí Gloria Trevi interpone demanda contra Chumel Torres

Hace unas semanas, los abogados de Gloria Trevi informaron que ella demandaría a Chumel Torres por daños a la moral y violencia de género, esto luego del que presentador expresara en sus redes: “Gloria no canta, trata”. Este martes, el abogado de Gloria, Sergio Ramírez, fue a los Juzgados de lo Civil de la Ciudad de México a poner la demanda por daño moral en contra Torres.

“Esto, ante los hechos notables que han venido ocurriendo en cuanto a las menciones que este personaje ha venido llevando a cabo en contra de la señora Gloria.

“El daño moral tiene un efecto en el cual tiene una cuantificación económica por los perjuicios que le ha ocasionado a la señora, sobre todo en lo que corresponde a la pérdida de los patrocinios a raíz de estas menciones que él a infundado a cabo”, comentó en un encuentro con los medios nacionales.

Ramírez recordó que la intérprete de Pelo suelto salió absuelta del proceso penal que enfrentó hace años.

“Estuvo en un proceso en el que nunca debió haber estado, el cual comenzó en Brasil y terminó en Chihuahua. No se le determina nunca que ella haya llevado a cabo ningún tipo de conducta ilícita, lo cual las menciones que han hecho en contra de ella, no solo este personaje, sino diversas personas, le han ocasionado un fuerte daño a su patrimonio por toda la pérdida de patrocinios luego de no poderlos obtener por estas menciones”.

El abogado dijo que la semana que entra demandarán a dos individuos más, cuyos nombres no quiso revelar.

“Hay cierto sigilo que estamos guardando ante una circunstancia que existe en Estados Unidos”, relató.

Sergio mencionó que no solo Gloria está pasando por esta situación, ya que varios famosos han sido calumniados en redes, afectando su trabajo y sus contratos.

Por otro lado, el licenciado comentó que Chumel ha hecho varios comentarios acerca de Gloria, "decía que manejaba una red de trata de menores".

"Son hechos falsos e inciertos que están aislados a la realidad, siendo que Gloria está absuelta. La señora no es ni ha sido responsable en ningún momento de conducta penal".