Ahora reclaman otro desfalco en fondo de trabajadores de Sección 35 del SNTE

Hay un adeudo de 25 millones de pesos por concepto de Pólizas de seguro de vida para familiares beneficiarios de 619 trabajadores de la educación de la Sección 35 del SNTE que fallecieron y que en su vida laboral aportaron 20 pesos de forma quincenal de manera voluntaria, esto como parte del Fondo de Solidaridad Magisterial (FSM).

Elsa Reyes Ramírez, presidenta del FSM dijo que el fondo lo recibieron "desfalcado" e informó que las defunciones que no se han liquidado corresponden al periodo de 2016 a 2022, cuando era secretario general Jorge Fernando Mora Garza. Comentó que desconoce si estas familias ya emprendieron acciones legales "aunque a mí sí me gustaría que ya empezaran porque ahorita no tenemos como resolverlo".

Mencionó que en la actualidad hay unos 10 mil trabajadores de la educación adheridos al Fondo de Solidaridad Magisterial. Para hacer válida la Póliza del seguro de vida, el SNTE solicita algunos requisitos como presentar el certificado y acta de defunción, identificación oficial de la persona fallecida y constancia de percepciones y descuentos.

"El Fondo de Solidaridad Magisterial es un fondo que se creó como seguro de vida para familiares de los maestros que en su momento quisieron afiliarse. Cuando fallece la persona nos aseguramos de que la persona que se afilió tenga una póliza que avala que está en el Fondo, que tiene el nombre de los beneficiarios y con la cual se asigna la cantidad que el maestro ahorró", explicó.

Reyes Ramírez dijo que a partir de que ella tomó posesión de la presidencia del Fondo de Solidaridad, ha pagado 50 defunciones. "Pero los he pagado con el dinero que ha caído en la cuenta del fideicomiso, porque el fondo se rige a través de un fideicomiso y no tenía caso tener el dinero que había caído, cayeron aproximadamente dos millones de pesos y de ese dinero se pagaron 50 defunciones y no he podido darle alcance para poder decir 'hasta aquí ya se terminaron las personas que fallecieron hasta la fecha en esta gestión para empezar a pagar lo que está atrasado, aunque sea de poquito en poquito", detalló.

Por otro lado, agregó que edificios como el Eriazo del Norte de Torreón los recibieron en pésimas condiciones además de que tenía "un adeudo gigante" por consumo de agua potable y electricidad. Dijo que poco a poco han salido adelante "con el afán de que esto empezara a enderezarse".