Ahora, la respuesta de Sergio Mayer deja callada a Galilea Montijo durante gala de eliminación

Anoche, Galilea Montijo volvió a quedarse sin palabras ante las respuestas del “Team Infierno”, pues en esta ocasión fue Sergio Mayer quien produjo un silencio incómodo durante la octava gala de eliminación en La Casa de los Famosos México.

Mientras que Wendy, Emilio y Nicola Porcella se colocaron detrás de Jorge Losa en el posicionamiento y Baby Juárez con Poncho de Nigris, Mayer fue el único nominado que no tuvo a nadie detrás.

“Sergio, creo que es la primera vez que nadie se posiciona detrás de ti”, menciona Galilea mientras que Mayer responde: “efectivamente, es la primera vez porque los que se posicionaron detrás de mí están sentados ahí en el foro”, produciendo un silencio incómodo del que Montijo se quiso salvar.

“Me quedo callada, no porque me callen, sino porque no puedo decir más”, dijo.

Lo anterior, no tardó en viralizarse en las redes sociales, ya que el miércoles durante la nominación, Nicola Porcella también la dejó muda al reclamar el “beneficio” que le dieron y que casi libra a Jorge Losa de la nominación que había preparado el Team Infierno.