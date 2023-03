AHMSA prometió que no habrá despidos

Trabajadores sindicalizados, de base y eventuales, no serán recortados de la nómina, informó Teodoro Fuentes, vocero del Sindicato Nacional Democrático.

El representante obrero de la sección local 288 dijo que directivos de la siderúrgica se comprometieron con el Comité Ejecutivo Local a que respetarían las plazas temporales y permanentes de los trabajadores de nivel obrero.

Precisó que algunos de los empleados eventuales, ya han renovado sus contratos pese a que no hay producción en la planta siderúrgica de Monclova.

El aviso de un supuesto recorte de personal, dijo no se da para el personal sindicalizado. Aparentemente la siderúrgica monclovense despidió a 20 trabajadores de confianza de la empresa de outsorcing Servicios Monclova.

El vocero del sindicato dijo no tener conocimiento de esta situación, por lo que no puede confirmar su veracidad, pero reitero que no habrá despidos de obreros.