AHMSA prometió que no habrá despidos

Trabajadores sindicalizados, de base y eventuales, no serán recortados de la nómina, informó Teodoro Fuentes, vocero del Sindicato Nacional Democratico.

El representante obrero de la sección local 288 dijo que directivos de la siderúrgica se comprometieron con el Comité Ejecutivo Local a que respetarían las plazas temporales y permanentes de los trabajadores de nivel obrero.

Precisó que algunos de los empleados eventuales, ya han renovado sus contratos pese a que no hay producción en la planta siderúrgica de Monclova.

El aviso de un supuesto recorte de personal, dijo no se da para el personal sindicalizado. Aparentemente la siderúrgica monclovense despidió a 20 trabajadores de confianza de la empresa de outsourcing Servicios Monclova.

El vocero del sindicato dijo no tener conocimiento de esta situación, por lo que no puede confirmar su veracidad, pero reitero que no habrá despidos de obreros.

CRECE DEUDA CON CEAS

En febrero cayero un 5 por ciento los ingresos al Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas), la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento (CEAS) no cumplió con la factura de 2.5 millones de pesos de aguas residuales correspondientes al mes.

El gerente de Simas Monclova-Frontera, Eduardo Campos Villarreal, explicó al Consejo de Administración que analiza qué medidas de apremio pudiera ejercer a la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento para que cubra el adeudo.

El directivo de la paramunicipal explicó a los consejeros de Simas que mantiene pláticas con el titular de CEAS, para buscar estrategias para regularizar la situación financiera.

Agregó que no se descartan negociaciones de pago en especie, con bienes muebles o inmuebles.