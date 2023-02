AHMSA no es una maquiladora: sindicato

Después de señalar que el sindicato no puede irse a paro para exigir el pago de su salario, porque no hay producción pues AHMSA ya está paralizada, Ismael Leija Escalante, líder nacional del sindicato señaló que la siderúrgica "no es una maquiladora y no se puede arreglar su situación económica que presenta" de un día para otro.

El dirigente del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Conexos declaró que ya había advertido una semana atrás que Altos Hornos de México está en situación crítica y casi está por tocar fondo.

La base trabajadora sigue a la espera de la inyección económica que necesita la industria para reiniciar los trabajos de producción.

La fundidora tiene ya dos meses sin producir, dijo Leija Escalante.

La recuperación de Altos Hornos de México no será de un día para otro, explicó el dirigente sindical.

La situación económica de la metalúrgica la mantiene aún con deudas contractuales. Todavía no ha pagado el ahorro a los trabajadores sindicalizados, el pago de su salario no se había depositado todavía el viernes en la mañana cuando los sindicalistas lo esperaban desde el jueves por la tarde, y no todos los trabajadores de confianza han recibido su sueldo.

Agregó que no preocupa al sindicato la promoción de conversión a quiebra promovido por antiguos acreedores contra AHMSA. De 2016 a la fecha se han promovido ocho ó nueve incidentes de este tipo y ninguno a prosperado.

Expuso que "Alonso Ancira seguramente apelará el fallo del Juzgado en Materia Civil" como en las ocasiones anteriores.

PROTEGEN INGRESOS Y DERECHOS DE LOS OBREROS

En entrevista aparte, el vocero nacional del sindicato, Gerardo Flores Escobedo, dijo que la representación obrera trabaja en la protección de los derechos laborales de los agremiados.

La empresa hasta la fecha paga el salario tabulado al 100 por ciento, más un bono del programa SOL del 10 por ciento, del Sistema de Orden y Limpieza de cada departamento.

La prestación de transporte la respeta la empresa; el servicio de autobuses para los trabajadores suspendió la prestación pero AHMSA registra como asistencia a quienes no asisten porque no llega el camión por ellos, dijo.

El sueldo se debe pagar jueves o viernes de acuerdo al contrato, y aunque históricamente y por tradición cae los jueves, en las últimas dos semanas está ingresando en viernes, explicó.

El ahorro sigue pendiente de pagar la empresa, y ya no da fecha sobre cuándo lo depositará, pero el sindicato mantiene ante la empresa la petición de que sea entregado.