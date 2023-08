Afina alcalde de Lerdo su primer informe

El próximo 30 de agosto, el alcalde de Lerdo Homero Martínez, habrá de rendir su primer informe de Gobierno de esta segunda gestión, en el que adelantó, se destacará que después de 17 años de vida de la Planta Tratadora, ingresarán recursos por concepto de entrega de aguas grises y además, se terminará la exclusividad de venta que tenía la Comisión Federal de Electricidad.

Al término de la Sesión Ordinaria de Cabildo, el edil adelantó que podría ser en la próxima sesión que se defina el recinto oficial, que dijo, tentativamente sería el Teatro Hermila Galindo.

"La Ley Orgánica nos obliga que dentro de los últimos diez días del mes de agosto, todos los alcaldes de los 39 municipios del estado de Durango estamos obligados a rendir un informe al Cabildo en pleno y segundo, un mensaje a la ciudadanía. La intención es que pueda ser el próximo miércoles 30 de agosto, por ahí platicado con el gobernador (Esteban Villegas), la intención es que nos pueda acompañar", dijo el edil.

Sobre el convenio que se trabaja con la Comisión Federal de Electricidad, dijo que terminaría con la demanda que tiene la empresa TICSA en contra el Ayuntamiento por adeudos de más 400 millones de pesos.

"El tema de la Termoeléctrica, después de 17 años que tiene la Planta Tratadora, tratando las aguas negras que se le vende a la CFE, resulta que no dejaban un solo peso al sistema de agua (Sapal), a parte de esta gestión ya van dos pagos que recibe el sistema de agua, y a partir de septiembre la intención es que se pueda ingresar no el 7 por ciento le va dejar un 16 por ciento de acuerdo a lo estipulado en el convenio, es una gestión importante porque no era fácil , la CFE tenía cláusula de exclusividad no le podíamos vender a nadie más también esa cláusula se eliminó,

Otro de los temas que se destacarán, es la modernización de diversos pagos, con miras a dejar atrás la impresión de recibos.

"La implementación de tecnología, el software que metimos para el tema de ingresos, en el sistema de Agua que la gente pueda pagar de forma electrónica a través de la plataforma de Sapal, que eso permite que con tarjeta de crédito o de débito, la gente pueda accesar pero hay un reto, la intención es que podamos eliminar el papel, es decir que ya no se impriman los recibos del agua, que toda la gente le lleguen vía Whatsapp o a su correo electrónico, y eso nos permita eficientar la cobranza".

Las luminarias es otro de los temas que habrá de destacar. "Lerdo es uno de los municipios que sigue prestando el servicio de Alumbrado Público con personal del municipio, ustedes van a Torreón por ejemplo está concesionado a un particular, el tema de Durango capital es la misma situación, Adquirimos más de 3 mil 500 luminarias en este ejercicio y obviamente se siente la ciudad iluminada y van viendo los resultados".

Además, destacó que en este primer año de su segunda gestión, se han realizado cerca de 100 obras en diferentes modalidades.