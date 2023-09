Aficionado es expulsado por grito nazi en juego del US Open

El tenista alemán Alexander Zverev protagonizó un hecho que ya es viral en redes sociales, ya que solicitó que un aficionado dejara el estadio donde estaba jugando en el US Open.

Zverev se enfrentaba al italiano Jannik Sinner, el encuentro estaba 2-2 en el cuarto set cuando el alemán se acercó al juez de silla James Keothavong para señalar a un aficionado.

"Acaba de decir la frase de Hitler más famosa que existe en el mundo, esto no es aceptable", dijo Alexander al juez.

Dicho sujeto se encontraba sentado en la zona trasera del juez de silla, quien se volteó para solicitar al aficionado que se identificara y le pidió al público que respetara a los jugadores.

Pasaron los minutos, la seguridad localizó al responsable de la acción y lo desalojó del recinto.

"Se puso a cantar el himno de Hitler, fue ‘Deutschland Uber Alles’, ya era demasiado", declaró Zverev luego de vencer al italiano.

Alexander aseguró que normalmente se concentra en su partido, pero tenía que poner un alto a la actitud del sujeto.

"No presto atención a eso, me gusta que los aficionados se involucren, pero yo soy alemán y no estoy orgulloso de esa historia, no es lo correcto de hacer y estaba sentado en las primeras filas, mucha gente lo escuchó, si yo no hubiera reaccionado, habría sido un fallo de mi parte", agregó el rankeado 12 de la ATP.

Alexander Zverev enfrentará este miércoles en los cuartos de final del US Open al español Carlos Alcaraz.