Advierte EUA que deportará a migrantes bajo Título 8

Pese a que el 11 de mayo se elimina el Título 42 a Ciudad Juárez, a diario continúan llegando decenas de migrantes que buscan cruzar la frontera, pese a que las autoridades estadounidenses han alertado que la frontera después de ese día continuará cerrada.

El Departamento de Estado y de Seguridad Nacional (DHS) explicó de manera oficial, que cuando se retire el Título 42 a las 11:59 PM el 11 de mayo, Estados Unidos regresará al uso del Título 8 de autoridad migratoria, para procesar de manera expedita la remoción de individuos que entraron a los Estados Unidos de manera irregular.

Con ello, los migrantes que crucen la frontera de manera ilegal, podrían obtener una prohibición de cinco años para volver a entrar a la unión americana, además de obtener un potencial procesamiento criminal por repetidos intentos de entrada ilegal.

Se espera que el regreso al Título 8 reduzca el número de intentos repetidos de migrantes que buscan entregarse a la Patrulla Fronteriza.

En Ciudad Juárez, los migrantes que esperaban al 11 de mayo, aseguran estar en la incertidumbre, ya que temen ser deportados después del 11 de mayo y se apliquen las sanciones que señala el Título 8.

Previo a esa fecha, algunos expresaron a EL UNIVERSAL, que comenzarán a entregarse en el muro a la Patrulla Fronteriza, para así lograr ingresar de forma ilegal a los Estados Unidos antes de que se termine el Título 42.

En recorridos realizados por Ciudad Juárez, se observó que el flujo de personas migrantes no disminuye, por lo cual autoridades municipales aseguraron estarán pendientes de la situación en caso de que el número de personas que llegan hasta esta frontera se incremente en los próximos días.

Gobierno del Paso, Texas, se declara en Estado de emergencia

A 10 días de que concluya la disposición del Título 42 que lanzara el gobierno de Donlad Trump en el 2020, para deportar a migrantes a México por la pandemia del Covid-19, el gobierno de El Paso, Texas, se declaró en estado de emergencia.

Lo anterior, por la llegada masiva de migrantes de diversas nacionalidades que se prevé lleguen en los próximos días a Ciudad Juárez y de ahí crucen de manera irregular a El Paso, para solicitar el asilo político y así lograr el sueño americano.

Fue el alcalde de esa ciudad, Óscar Leeser, quien decidió declarar un estado de emergencia, el cual comenzó el lunes 1 de mayo y seguirá vigente hasta el día 11 del mismo mes.

De acuerdo con lo que explicó, la razón de esta medida es para estar preparados para hacer frente a la llegada de migrantes de diversas nacionalidades que se esperan arriben a la frontera con el fin de cruzar a los Estados Unidos.

Además de lanzar la alerta, en El Paso, Texas se prevé instalar megarefugios, para atender a los migrantes que vayan llegando a esa ciudad texana.

Actualmente existen decenas de migrantes que están varados tanto en Ciudad Juárez como en El Paso, Texas, quienes esperan a que el Título 42 termine y así lograr el asilo político, ya que aseguran la aplicación CBP One no funciona y no logran agendar una cita con las autoridades y seguir el trámite de manera legal.

En Juárez continúan los campamentos improvisados y los migrantes habitando en las calles de la frontera, mientras que, en El Paso, las personas en movilidad están durmiendo en las calles de la zona Centro de esa localidad.

De acuerdo con datos de la Patrulla Fronteriza, El Paso, Texas, ocupa el primer lugar en la frontera de Estados Unidos de encuentros irregulares de personas que buscan cruzar la frontera y que son detenidas en los puntos de entrada, es decir, en el muro fronterizo, Río Bravo, en vehículos y hasta por el drenaje.