Adrián Marcelo revela que vivió abuso en su niñez y lo cataloga como su 'despertar sexual'

El polémico conductor y youtuber regiomontano, Adrián Marcelo, habló en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube. Allí reveló que una empleada doméstica había abusado de él cuando era niño, episodio de su vida que catalogó como "despertar sexual".

En la entrevista disponible en el canal de YouTube de Yordi Rosado, Adrián Marcelo compartió detalles sobre su familia. Contó que tiene tres hermanos y describió a sus papás como personas trabajadoras que le dieron una vida de privilegios.

El también comediante recordó que de niño y adolescente le encantaban las novelas y nombró un par de las secuencias interpretadas por Thalía, aunque admitió que Rubí había sido de sus favoritas e incluso se quedaba en casa los viernes para poder disfrutar de los capítulos.

El conductor, quien ha estado inmerso en distintas polémicas a lo largo de su trayectoria, habló para el canal de YouTube de Yordi de un episodio en su niñez que, si bien no lo dejó "traumado", según él mismo indicó, sí implicó un "despertar sexual".

Adrián Marcelo revela que vivió abuso en su niñez

El conductor contó que, dado que sus papás eran personas ausentes debido a su trabajo, decidieron contratar a una trabajadora doméstica, a quien identificó como Elvia, y quien dijo, en ocasiones, les contó historias no aptas para menores que caían incluso en lo vulgar.

"Tuvimos una empleada doméstica, qué hijo de su madre, es difícil, se puede decir. Se habla de abuso, abusaba psicológicamente de nosotros cuatro".

El conductor recordó que en aquel momento habrán tenido entre 6 y 9 años, "se iban y nos dejaban con Elvia, se llamaba esta chica, que de entrada nos contaba historias que no eran apropiadas, de miedo, pero con una especie de vulgaridad y obscenidad. También no te voy a mentir, fue mi despertar sexual, no tuve relaciones".

Adrián Marcelo narró que se recuerda a sí mismo en una silla encima de Elvia, "pues haciendo lo que los morros le llaman el faje, ¿no? Entonces, no yo recuerdo haber tenido este tipo de encuentros con ella en donde yo era un niño. No estaba ni siquiera despierta mi sexualidad".

El youtuber aseguró que ha verbalizado con amigos esta situación, que si bien no le generaron un trauma, si tiene recuerdo de "estas imágenes de este despertar hormonal/sexual con una empleada doméstica" que terminó robándole a su mamá algunos objetos de valor.

Además de este tipo de encuentros, Adrián Marcelo contó que la empleada los golpeaba con una espátula si no la obedecían cuando los volteaba hacia la pared, por lo que su hermano decidió revelarse y le contó la situación a sus papás.

"Era Pedro y el Lobo, éramos tan cabrones que no nos creían que tenían este tipo de conductas bien abusivas, abusadoras".

El polémico conductor y youtuber regiomontano, Adrián Marcelo, habló en entrevista con Yordi Rosado para su canal de YouTube. Allí reveló que una empleada doméstica había abusado de él cuando era niño, episodio de su vida que catalogó como 'despertar sexual'. (CAPTURA/ YOUTUBE: Yordi Rosado)