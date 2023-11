Adrián Marcelo dice que los hombres 'tenemos homosexualidad reprimida' y 'se nos cruza la idea'

Para el controversial presentador regiomontano Adrián Marcelo existen algunas temáticas que puede abordar sin problema, ni preocupaciones de lo que dirán, como por ejemplo el tema del humor que lo caracteriza, su experimentación con drogas y su opinión sobre la sexualidad.

Durante la entrevista con Yordi Rosado, el psicólogo de profesión y actualmente influencer, se abrió para hablar sobre algunos de los episodios que ha enfrentado a lo largo de su vida, incluida la amistad que ha forjado con Poncho de Nigris y la gratitud que le tiene a Mario Besares, su gran maestro en la televisión.

También abordó el tema de la orientación sexual, algo que considera que en Monterrey, no es tan fácil de hablar.

"Yo siento que los hombres tenemos una homosexualidad reprimida. La heterosexualidad termina siendo una decisión consciente, yo no creo que se pueda encuadrar la sexualidad; un macho regio jamás te va a aceptar que se ha imaginado equis cosa homosexual, aunque llevarlo a la ejecución es otra cosa", expresó el comunicador.

Dentro del mundo televisivo, dijo que existe un mundo de promiscuidad, con tentaciones en cada pasillo, si se es soltero, así que en su momento le sacó provecho a su popularidad.

Respecto al humor negro y chistes con temas polémicos, aclaró que no le preocupan los comentarios negativos que han surgido, pues sabe que hay gente que sabe separar lo que es entretenimiento, con la realidad.

"No tengo el plan maestro de hacerle daño a nadie, el país tiene problemáticas más grandes que lo que un estupidito diga y le pegue al avispero. Hice lo del feminicidio (chistes de ese tema), yo no le quité la vida a nadie a ninguna mujer, sé perfectamente lo que conlleva meterse a una polémica, pero picarle los botones a la gente es algo que me apasiona, yo no me considero artista, pero creo que la comedia de cierta forma entre observación social, tragedia más tiempo, esto envuelve una rama que si sabes qué botones picarle a la gente puedes lograr algo", argumentó.

Durante su trayectoria ha visto la indignación que causa en la audiencia, por lo que con el tiempo ha tratado de contrarrestar su imagen despreocupada, abordando otros temas de trascendencia en sus programas, como las cápsulas que emite de restaurantes donde atienden y cocinan personas con síndrome de down y autismo con espectro alto.

"A mí me gusta la gente que me reta a decirme: 'Dame humor negro, yo consumo humor negro', hay comediantes, existe un mundo de comedia con elementos de contexto social, es como el narco si eliminas uno, sale otro, porque todos los que son pensantes y se mantiene la comedia donde se debe mantener en el terreno de las ideas la exigen, la demandan".

Comentó que en algún momento llegó a tener problemas de dislalia, es decir se le dificultaba pronunciar la doble erre y acerca de su amistad con De Nigris dijo que crecieron y vivieron muy cerca, de pequeños sus hermanos jugaban con él, incluso el finalista de "La casa de los famosos México", le llegó a dar clases de pilates a su madre.

"Soy un bufón moderno, no me interesa que la gente piense que tengo la razón, no me han regalado nada, la fama es un daño colateral que no busqué, a mí me encanta platicar, comunicar, transmitir", destacó.

Finalmente, compartió que ha probado diferentes drogas y cuando va a fiestas, en especial bodas, le gusta probarlas, sin embargo, cree que no necesita tocar fondo para poder reconstruirse y mostrar un mejor lado suyo.

Para el controversial presentador regiomontano Adrián Marcelo existen algunas temáticas que puede abordar sin problema, ni preocupaciones de lo que dirán, como por ejemplo el tema del humor que lo caracteriza, su experimentación con drogas y su opinión sobre la sexualidad.