Miguel Riquelme admite falta de aporte estatal a becas

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, admitió que la entidad no aportó el 50 por ciento que solicitó la Federación para las becas del Bienestar para personas con discapacidad mayores de 30 años, debido a los múltiples gastos que se deben enfrentar, en contraste con los recortes que se han recibido del gobierno de la República.

Se refirió a la reducción de recursos y fondos que sufrió el gobierno del estado de Coahuila, mientras que se enfrentaron gastos como la reparación de carreteras que no son del estado o los fondos de seguridad.

"Nos quitaron el rubro para escuelas, ahora se lo están dando directamente a los padres de familia, y de ahí, con la obra que ellos creen que requieren y que ellos eligen y ellos lo hacen, nos quitan eso, además vamos nosotros a solventar la infraestructura educativa con recursos propios", explicó, "quitaron recursos para el campo, que está solventando también el gobierno del estado de manera directa, nos quitaron fondos metropolitanos, que también está el estado inyectando obras, es más, el Sistema Vial (Cuatro Caminos) hubiera entrado sin ningún problema en estos fondos, pero se está solventando con recursos propios".

Recordó que se terminó de pagar recientemente el cuartel de Acuña, donde se invirtieron 480 millones de pesos.

"Y así, en carreteras, Coahuila viene en ceros (en el presupuesto), tenemos que estar, incluso, reparando carreteras que no son del estado, quitaron los fondos de seguridad de los municipios, y así una larga lista", expuso.

SIN FONDOS SUFICIENTES

En este contexto, Riquelme Solís indicó que no hay fondos suficientes en la entidad para apoyar las becas de Bienestar para personas con discapacidad que superan los 30 años de edad, con el 50 por ciento que la Federación solicitó, además de que se cuenta con apoyos por parte del estado en este rubro, con tarjetas de parte del estado y apoyos del DIF estatal y municipal.

"Es mucha la carga ya que tiene el estado dentro de sus obligaciones, esa es una prioridad pero también es un monto muy considerable para que el estado pueda destinar dentro de ese rubro", dijo, "hay muchos rubros que el estado, de manera directa, se está haciendo cargo, no es que no le quisiéramos entrar, es que no tenemos la capacidad de hacerlo".