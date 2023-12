Adiós a los videojuegos físicos, niños optan por plataformas digitales para Navidad

Los videojuegos son de los regalos preferidos de la navidad. Stan Pierre-Louis, presidente y director ejecutivo de la Entertainment Software Association (ESA), lo atribuye a que "son una gran herramienta para que las familias jueguen juntas y se conecten durante la temporada navideña y más allá", declaró para el medio GamesIndustry.biz.

Sin embargo, hay cambios importantes en el mundo gamer. Parece que muy pronto el formato físico de los videojuegos será cosa del pasado. Así lo reveló un estudio hecho por la Entertainment Software Association (ESA) que concluyó que un 72% de los niños en Estados Unidos preferían recibir juegos en formato digital.

Del 30% de los encuestados, cuyas edades iban desde los 10 hasta los 17 años, el regalo preferido fueron suscripciones a servicios como:

PlayStation Plus

Xbox Game Pass

Nintendo Switch Online

Un 29% eligió como regalo ideal monedas virtuales de juegos como:

Fornite

Call of Duty: Warzone

GTA Online

Sólo 22% de los niños encuestados pidió videojuegos físicos. Esto si bien llama la atención, no es algo nuevo. La transición a lo digital se ha acelerado dramáticamente. Desde hace años los juegos físicos para PC prácticamente han desaparecido, ya que resulta más barato para una empresa no tener que elaborar copias físicas.

"Después de todo, los videojuegos son creatividad, pasión, diversión, pero también un negocio", señalaron los expertos de la agencia IGN.

¿La mayoría de los videojuegos serán digitales en los próximos años?

Según comentó en twitter, Mat Piscatella, director ejecutivo del centro de análisis Circana, estamos entrando en la era de los juegos AAA que renunciará al formato físico. No habrá más discos ni cartuchos. Es una tendencia que se acelerará en los próximos 2 años, y para 2028, la mayoría de los juegos de este tipo solo estarán disponibles en formato digital.

Piscatella cree que el cambio será más notorio en PlayStation y Xbox, mientras que Nintendo tardará un poco más, ya que la compañía japonesa tiende a adoptar tendencias sólo después de encontrar una manera de integrarlas perfectamente en su modelo de negocio.

Un ejemplo de esta transición es el videojuego Star Wars Jedi: Survivor según la lista elaborada por la agencia IGN. El juego no logró alcanzar las cifras de ventas iniciales de sus antecesores en formato físico en mercados importantes como Reino Unido y Europa. Sin embargo, esto no significa que hayan vendido menos en general o que no hayan tenido éxito; de hecho, se están vendiendo más y tienen mejor desempeño en el mercado, pero la mayoría de las copias se adquirieron digitalmente.

Capcom es otro ejemplo destacado que muestra el impresionante cambio en las tendencias de consumo. La compañía japonesa vive el momento más exitoso de su historia, y los datos que así lo confirman son el llamativo 90% de ventas de copias digitales frente al 10% en disco o cartucho.

Con Capcom hablamos de Resident Evil, Devil May Cry , Street Fighter y Monster Hunter, franquicias que a muchos jugadores les gusta tener físicamente en sus colecciones, pero que otros tantos han empezado a optar por la copia digital.

Sin embargo, si eres de los que prefieren sus juegos en físico por su portada cautivadora y un manual de instrucciones no todo está perdido. Podría sucederles lo mismo que a los discos de vinilo. No murieron, pero son más caros y están dedicados a un público específico. ¿Qué opinas de esta transición en el mundo de los videojuegos?