Adele revela la depresión posparto que sufrió cuando nació su hijo; 'me sentía mala madre'

La cantante Adele contó el difícil momento que pasó luego de ser madre por primera vez, declarando que había sufrido de depresión postparto, algo que no hablaba por temor a ser juzgada.

Actualmente, Adele es una de las cantantes más exitosas y talentosas del medio artístico, y es que, a lo largo de su carrera, la británica ha conseguido varios premios Grammy y un Óscar por su destacada voz.

Sin embargo, no todo en la vida de la cantante ha sido un total éxito, ya que, tras dar a luz en 2012 a Angelo, su primer y único hijo, reveló que había sufrido de depresión postparto.

FOTO: REVISTA QUIÉN

Durante una entrevista para Vanity Fair, concebida en el año 2016, la intérprete mencionó lo difícil que fue para ella sobrellevar este cambio en su vida, asegurando que había sentido que su libertad se había acabado.

"Estaba obsesionada con mi bebé. Me sentía insuficiente, sentía que había tomado la peor decisión de mi vida", comentó en aquel entonces.

Tras esto, la intérprete de Rolling in the Deep mencionó que había sufrido depresión luego de tener a Angelo, algo que asustó, ya que temía contárselo a alguien más.

"Mi conocimiento de depresión posparto o posnatal, como le decimos en Inglaterra, es que no quieres estar con tu hijo, te preocupa pensar que puedes hacerle daño, te preocupa pensar que no estás haciendo un buen trabajo (...) Me asusté, no lo comenté con nadie, estaba muy reacia".

Su pareja en ese entonces, Simon Konecki, y padre de Angelo, le pidió buscar ayuda con otras mujeres, y a pesar de que en un inicio estaba negada hacerlo, sí logró buscar consuelo con otras madres,

"Cuatro de mis amigas sentían lo mismo que yo, y a todas nos avergonzaba hablar de esto", comentó.

"Eventualmente, dije: ¡a la mierda!, me voy a regalar una tarde a la semana para solo hacer lo que me dé la gana, sin mi bebé. (Mis amigas) creían que todos iban a pensar que eran malas madres, y ese no es el caso. Dedicarte tiempo te hace una mejor madre", confesó.

En la actualidad, Adele logró salir de esta depresión y se encuentra disfrutando de su maternidad y de su música, dando conciertos a sus miles de fanáticos.