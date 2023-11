Adele celebra su último concierto del año presumiendo sus muñecos de Dr. Simi

El público mexicano se ha hecho presente en los conciertos que ha ofrecido Adele en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas, y para muestra, basta la gran cantidad de muñecos del Dr. Simi que la cantante tiene y que presumió en sus historias de Instagram y en su cuenta de X, con motivo de su último concierto del año.

Hace unas semanas la cantante compartió en sus redes sociales su pequeña colección de muñecos, algunos disfrazados de ella con los icónicos vestidos que ha lucido en sus presentaciones; en poco tiempo, esa colección creció dramáticamente después de que ella le diera permiso a su público de lanzarlos al escenario.

Cuando se dio a conocer la imagen de Adele con sus muñecos Simi, CINIA, la empresa encargada de fabricar al famoso Dr. Simi, compartió un video explicando que los peluches eran hechos con personas con discapacidad e invitando a la cantante a conocerlos.

Este video llegó hasta Adele y durante uno de sus conciertos se dirigió al público para contarles su descubrimiento y para darles permiso de lanzar los muñecos en caso de que ella no los pudiera ver.

"No sabía que eran fabricados por personas discapacitadas los muñecos Simi. Es una historia hermosa, no tenía ni idea. Todos me los regalan vestidos como yo, usan mis peinados, mis atuendos y cosas así", destacó.

Cabe destacar que ella es una de las artistas que están en contra de que les lancen cosas al escenario por lo peligroso que puede ser.

(ESPECIAL)

Después de dar este permiso su colección creció y ahora, para terminar sus presentaciones del año, compartió una historia agradeciendo en español a su público mexicano y mostrando todos los Dr. Simi que acumuló durante el año.

“Gracias a todos mis fans mexicanos por mis muñecos de Simi. Los amo!”, escribió la cantante acompañado de un video donde muestra los muñecos que ocupan gran parte de un sillón y una mesa de centro, sin duda un récord entre los cantantes con fans mexicanos.