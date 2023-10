Adela Noriega ya había hablado sobre los rumores de su 'relación' con Carlos Salinas de Gortari

La actriz Adela Noriega ya había hablado sobre los rumores que aseguraban que estaba saliendo con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari.

Fue en el año 2008 cuando Adela Noriega realizó su ultima telenovela titulada Fuego en la sangre, al lado del también actor Eduardo Yañez.

Tras esto, la guapa protagonista desapareció por completo del espectáculo, desencadenando un sin fin de rumores que apuntaban que Adela se había embarazado de Carlos Salina de Gortari, por lo que tuvo que huir aparentemente del país.

Sin embargo, antes de haber protagonizado su ultima telenovela, los rumores de este romance ya sonaban desde los años 90, por lo que, durante una entrevista para la periodista Cristina Saralegui en 1998, Adela los negó completamente.

"Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro expresidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando de que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con nuestro expresidente", contó en ese momento la actriz.

Posteriormente, sostuvo que ella solamente conocía al presidente por las noticias que había de él, tal como todos los mexicanos:

"Yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas, y por televisión no quedas embarazada", sostuvo.