Adela Micha le advierte a Ferka que mucha gente no la quiere en su canal y rompe en llanto 

Ferka reapareció en Se te estuvo di y di, pero se topó con la sorpresa de que tras su participación en La Casa de los Famosos, mucha gente ya no está de acuerdo con verla en el programa que se transmite en el canal de YouTube La Saga de Adela Micha.

La tercera eliminada de La Casa de los Famosos, respondió a una serie de cuestionamientos por parte de Adela, quien le advirtió que hay mucha más gente que no está de acuerdo en verla de regreso en Se te estuvo di y di, pues "mostró una Ferka diferente dentro del reality".

“Estoy muy sorprendida. Soy la misma que usted ha visto aquí, disciplinada, amo mi trabajo, amo lo que hago, solo que han sido circunstancias totalmente distintas. Mi entorno se modificó, extraño mi circulo de amor, mi rutina y mi soporte, lo único que quiero dejar en claro es que soy la misma, solo afrontando contextos completamente distintos, pero seguiré y soy la misma”

Ferka, también escuchó de la voz de Adela Micha que, a raíz de La Casa de los Famosos ha generado más odio que empatía, lo que le provocó el llanto.

“Me duelen estas palabras, considero que decir odio es demasiado fuerte. Yo sabía y tengo noción de que este tipo de juegos te pueden llevar a eso, que hay mucha gente que puede llegar a tener empatía contigo, y hay mucha gente que va a estar en descontento con tus actitudes, pero así es. También confío en que la gente con la que trabajo y mi círculo de amor saben quién soy, no tengo el control como este tipo de realities deciden editarte o deciden manejarte. Estoy un poco en shock escuchando estas cosas. Me conocen perfectamente, soy la misma, la que no tiene mala onda ni vengo a tirar mal rollo, pero esa la de sin máscaras y frontal esta soy y lamento los que están en descontento, pero amo mi trabajo y lo haré aquí o donde sea”, respondió.

Adela, también la cuestionó sobre la perfectiva que tenía de su eliminación de La Casa de los Famosos, y si en realidad había sido por las intrigas, o porque fue presa de sus propias actitudes.

“Sí fui presa de mis propias actitudes porque entré con otra expectativa totalmente diferente del programa, entré con una idea de divertirme, de vivir quería, compartir, conocer, quería conocer a mucha gente, yo mucha gente de ahí no conocía, sabía de sus carreras, pero quería engancharme con el lado humano como lo hago con todos, de saber quiénes son, y precisamente caí tal vez en lo que no quería hacer, no quería juzgar a nadie, quería darle la oportunidad a la gente de conocerla, y solamente me han juzgado por tres semanas de show, y ese show, jefa, con todo respeto, no me define. Desde el minuto uno me estuvieron atacando y tenía que defenderme (...) y si en su momento la cagué, eso no me define”.

Ferka, dejó entre ver que ya se dio cuenta del rechazo que recibe en las redes sociales.

“No controlo los títeres que hacen, o los clics o los TikTok porque eso favorece a otras personas y a mi me perjudicaron, y si soy la villana está bien, porque para tener una protagonista se necesita una antagonista, sin mí tampoco muchos existirían, así que está bien".

Sin embargo, la continuidad de Ferka en Se te estuvo di y di quedó en el aire, ya que Adela Micha le pidió que dirigiera un mensaje para la gente que no está contenta con sus actitudes dentro de La Casa de los Famosos México.

“Más allá de ser actriz y conductora soy un ser humano, y voy saliendo de una guerra psicológica constante, y que sabía que tenía un objetivo que es ganar un premio o avanzar lo más posible, pero cuando transgreden el ser humano ya no está padre, y hoy, con todo lo que me estoy topando, estoy muy feliz de estar afuera, de estar en mi centro y estar con lo que más extraño que es mi familia. Valoré a mucha gente con la que trabajo, qué les diría, los invitaría a estar tres semanas dentro igual”.

Ferka, también hizo referencia al fuerte posicionamiento que hizo Sergio Mayer contra ella, asegurando que no merecía estar en La Casa de los Famosos.

“A mí le llamaron, yo no hice casting, ¿cómo ve, señor? Y les voy a decir una cosa, así ya para que lo disfruten… Gracias por los que no votaron para quedarme”, sentenció.

