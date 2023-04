Adán Augusto llama en Acapulco a ser leales con AMLO

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el marco de los conversatorios "Reforma Electoral y Gobernabilidad" que realizó en Acapulco, reveló que el presidente López Obrador le dijo la noche del viernes: "no pierdas el tiempo en eso hablando de reforma electoral, no vale la pena" mejor diles que cuentan con el apoyo del Presidente y que a Guerrero no le va a faltar nada.

Durante el evento donde el cantante Yoshio fue el maestro de ceremonias en donde el funcionario federal fue despedido con la consigna de "Presidente, presidente", Adán Augusto López llamó a la población guerrerense a estar unidos y a ser leales con López Obrador.

"Hoy les pide estar unidos porque solamente así vamos a sacar Guerrero y a México hacia adelante, en unidad va a haber continuidad de la Cuarta Transformación" sobre todo ahora que se acercan los procesos electorales en dos estados, uno de ellos vecino que es el estado de México y el otro Coahuila.

"Quienes militamos en un movimiento político, ustedes mismos pues ya estamos esperando que llegue el 2024...donde se va a hacer todo para que se consolide la Cuarta Transformación para que nunca más haya un gobierno que se olvide de la gente, que se olvide del pueblo, para que haya transformación".

El titular de Gobernación dijo que para que ello ocurra "se necesita, unidad, lealtad al proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador".

Un poco antes, se refirió a los programas sociales como la entrega de fertilizantes en Guerrero en beneficio de la población más pobre del país.