Adán Augusto financiará recorridos de sus ahorros

El extitular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández, dejó en claro que no necesita la bolsa de cinco millones de pesos que le ofreció la dirigencia de Morena para sufragar sus gastos en la contienda interna de ese partido.

En conferencia de prensa en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, aseguró que no solo ha hecho ahorros en su carrera como funcionario público y profesionista, sino que es empresario y puede solventar con sus propios recursos esta etapa de aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación.

¿De dónde va a financiar sus actividades?, se le cuestionó.

- De mis ahorros, respondió.

"Llevo una vida de muchos años en el servicio público, soy profesionista y empresario y eso me ha permitido mantener un ahorro. Y pues es momento de aportarle al movimiento. Lo he ido haciendo siempre, en la época de las vacas flacas y de las no tan flacas y así se seguirá haciendo", expresó.

Adán Augusto López descartó que vaya a rebasar el límite de cinco millones de pesos que impuso Morena a las "corcholatas" y aseguró que va a gastar "bastante menos" que eso.

Por lo pronto, aclaró que en su primer día de recorrido por el país no utilizó helicópteros para sus traslados y viajó en una aerolínea comercial.

Indicó que, aunque no está obligado, ofreció a Morena entregar en su momento un reporte puntual de todos los gastos que realice.

Explicó que el movimiento que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha construido más con imaginación que con dinero. "Raíz de todos los males es el amor al dinero", apuntó.