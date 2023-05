Acusan negligencia médica contra menor

Ariel Abad Rodríguez Meléndez tiene 9 años y lleva poco más de una semana hospitalizado en la cínica No. 16 del Seguro Social en Torreón. La familia acusa una presunta negligencia médica, pues aseguran que por algunas acciones de sus médicos tratantes, el niño ha tenido que enfrentarse a una apendicitis aguda, en grado 4.

Su madre, Alma Rodríguez, narró que el pasado 19 de abril llevaron al niño a Urgencias de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 66 porque se quejaba de dolor abdominal. Ahí le dieron una orden para su atención en el Hospital General de Zona No. 16, ya que tenía cuadro clínico sospechoso de apendicitis.

"Al llegar a Pediatría en Urgencias de la 16, lo checan, le mandan a hacer radiografías y sale ahí que tiene heces acumuladas en el estómago. Le recetaron enemas, lo dejaron un ratito en observación y luego ya lo dieron de alta por la noche, eso fue el 19 de abril.

El 24 de abril, Ariel se vuelve a quejar y dice que le duele el estómago. Como Alma se encontraba trabajando, su madre es quien lo lleva de nueva cuenta a la clínica No. 16.

"Lo vuelve a recibir el mismo médico que lo dio de alta. Le mandan a hablar a otros doctores y ya ven que es para operarse, que porque se le inflamó la apéndice, por la noche llegó un cirujano y me comenta que él es el cirujano de adultos y que por la emergencia tengo que firmar para que lo operen porque no podían esperar al cirujano de pediatría.

Al salir de la operación, me comenta el cirujano que al abrir, el apéndice ya estaba reventado, estaba empezando a derramar heces, ya tenía pus y un absceso por dentro. Le limpiaron y lo dejaron en observación a mijo tres días, sin beber agua y sin comer. Yo fui a buscar al médico que lo había dado de alta, estaba muy molesta porque si desde el 19 él lo hubiera dejado internado, mi niño no hubiera llegado a este grado 4 de apendicitis", dijo Alma.

Mencionó que días después de la primera cirugía, "se dieron cuenta de que se le estaban empezando a derramar otra vez las heces por la bolsita que le estaba drenando.

Ariel empezó a tener un color anormal en la piel, le mandan a hacer análisis de sangre y lo meten a cirugía, pero también se dieron cuenta que los análisis estaban alterados, porque salía que su hemoglobina estaba correcta y resulta que estaba anémico.

Le pusieron sangre, lo operaron y al abrir se dieron cuenta que no estaba cicatrizando la parte que cortaron, de donde estaba el apéndice y el intestino", comentó.

Finalmente, el personal de salud le practicó a Ariel una colostomía. Se trata de una abertura en el vientre temporal que permite que las heces pasen a una bolsa de recolección fuera del cuerpo y que sane el intestino.

Alma dice que en la clínica No. 16 le informaron que es probable que el niño se quede otra semana más hospitalizado para ver cómo evoluciona, además de que la colostomía tal vez dure entre 6 y 8 meses. Esto último significará un gasto, pues tendrán que conseguir material de curación y medicamentos para el menor.

"Yo pienso que esto se pudo haber evitado si el médico no lo hubiera dado de alta y hubiera hecho caso al médico de la 66, que estaba poniendo una sospecha de apendicitis. A mi niño en piso lo han tratado muy bien las enfermeras y los doctores, de eso no me quejo, mi único malestar es contra el médico que lo atendió en Pediatría de Urgencias de la clínica 16", comentó la madre de Ariel.

Por ahora, Alma pide el apoyo de la ciudadanía, pues tuvo que dejar de trabajar cinco días para rolarse los turnos en el hospital con su madre para el cuidado de Ariel. La familia requiere bolsas tamaño pediátrico para colostomía, cloruro de sodio, gasas, pañales, guantes de látex y pasta protectora para la piel (Karaya 5). Si las personas así lo desean, también pueden ayudar con alguna despensa, pues están atravesando por dificultades económicas. Es madre soltera y tiene otros dos hijos, (de 13 y 5 años) que sacar adelante.

Las personas interesadas en apoyar a Ariel y a su familia, pueden comunicarse al teléfono 8715-22-58-29. Tienen domicilio en la calle Rodríguez Elías No. 1037, del Fraccionamiento El Tajito de esta ciudad.

