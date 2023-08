Acusan falta de interés en Alerta de Género Dan recomendaciones para visitar parajes del Nazas

Para Selene Name, presidenta de Nosotros, Nosotras Durango e impulsora de la Alerta de Violencia de Género en la entidad, las diferentes autoridades no se han comprometido en el tema, de ahí el nulo avance que se ha registrado en casi cinco años tras la declaratoria por parte del Gobierno Federal.

Desde el mes de noviembre de 2018, 16 municipios del Estado, entre ellos Gómez Palacio, Lerdo y Durango capital, se encuentran en alerta por Violencia de Género, tiempo en el que se ha avanzado lentamente en atender las recomendaciones emitidas por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

Name aseguró que las acciones solo han quedado en el papel y solo "para la foto".

"En el transcurso de estos años no se ha aterrizado bien, el presupuesto federal no se ha golpeteado mucho para esta alerta; el tema ha sido y hay que decirlo, de la foto, pero realmente hemos tenido administraciones que no se han comprometido con el tema", recalcó. Dijo también que parte de ese atraso se debe al cambio de Administración Federal.

"Las 13 recomendaciones que desde un principio nos emitió la Alerta de Violencia de Género, no se han trabajado, se estuvo trabajando pero lamentablemente hubo el cambio de administración federal y de ahí se fue perdiendo. Entonces nosotras yo en lo personal como promovente de la alerta se ha hecho mucho énfasis sobre todo con nuestras autoridades para que realmente apliquen los protocolos y que juzguen con perspectiva de género".

E insistió con la falta de interés por parte de las autoridades.

"Creo que hay mucha falta de información, hay mucha ignorancia, no está el compromiso por parte de los servidores públicos y de los funcionarios desde capacitarse y sensibilizarse porque es un tema de mucha sensibilización también; entonces todo se ha quedado en el papelito", recalcó.

Aunque también comentó que ya han sostenido encuentro con la Fiscal General, Yadira de la Garza, con quien se ha acortado el aplicar los protocolos para que se juzgue con perspectiva de género, a fin de que la comunidad LGBTIQ+ no se trate con el resto de los casos.

"Que no nos echen en la bolsita de lo general tiene que ser en específico tanto niñas y mujeres tanto como para la comunidad porque no puedes integrar una carpeta de una mujer lesbiana en la misma que una mujer heterosexual. Claro que se tiene que integrar de diferente manera y no es que se asuma como un privilegio porque luego eso precisamente lo ve la sociedad que nosotros queremos privilegios, pero no lo que queremos y buscamos es igualdad de derechos porque ahí están nuestros derechos, ahí está nuestra constitución pero todo falta que se apliquen conforme debe de ser".

La coordinadora de Protección Civil y Bomberos de Lerdo, Isabel Macías Sifuentes, mencionó que después del reciente cierre de las compuertas de la presa "Francisco Zarco", se han proporcionado instrucciones a las autoridades locales para mantener una comunicación constante y supervisar el cumplimiento de indicaciones por parte de la población, a fin de prevenir el ingreso a los humedales y situaciones de riesgo.

En este sentido, en colaboración con el grupo Buzos Castañeda, se emitió una serie de recomendaciones dirigidas a los ciudadanos que planean visitar en los próximos días los parajes del río Nazas, siendo la principal, el no ingresar al río y mantenerse en el margen.

Ante la existencia de pozos profundos que no son visibles y que varían cada año, es aconsejable llevar consigo un chaleco salvavidas y una cuerda en caso de emergencia; siempre se debe prestar especial atención a los niños y no perderlos de vista en ningún momento; no se debe intentar cruzar el río, incluso si parece sencillo, ya que existen áreas con superficies resbaladizas que podrían ocasionar caídas en pozos profundos; es preferible abstenerse de consumir bebidas alcohólicas; y es importante recordar usar un chaleco salvavidas si se decide utilizar una balsa o lancha.

En caso de presentarse alguna emergencia, es fundamental comunicarse a través del número de emergencias 911. El comité de Protección Civil actuará de manera rápida y eficaz en conjunto con la Cruz Roja, el ejército (SEDENA), los Buzos Castañeda, los equipos de rescate, las autoridades locales y las dependencias operativas del Gobierno Municipal.

La funcionaria hizo un llamado a los padres de familia para que impidan que sus hijos se aventuren en los hoyancos del río Nazas, ya que la profundidad de estos es desconocida, lo que conlleva un alto riesgo.