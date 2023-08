Acusan en redes a Karol G de tener pacto con el diablo por dinero y fama

Karol G habría pasado del rosa al rojo vivo. Con el nuevo lanzamiento de su álbum "Mañana será bonito (Bichota Season)", la intérprete se volvió tendencia en redes sociales.

Más allá de la euforia por conocer sus canciones, el tema de conversación entre sus seguidores fue otro: la imagen con la que está promocionando su nueva etapa.

"La Bichota" mostró un breve videoclip, en donde luce un bikini negro muy sensual y enseña la portada de su disco: un dibujo de un diablito con una serpiente, tiburones y corazones negros.

Lo que parece un simple e inocente dibujo bastó para que propios y extraños se persignaran y escandalizaran.

"¿Qué pasó Karol, te hicieron firmar un trato con el diablo por dinero y fama?", comentó un fan.

No solo eso, algunos de los internautas señalaron que esta nueva imagen de su portada parece indicar que el mundo de Karol se ha vuelto "tenebroso" y atrás quedaron los dibujos de corazones, mariposas, sirenas y los mensajes positivos de la reguetonera.

"No me gustó @Karolg, no eres tú con colores tan oscuros e imágenes feas que transmiten miedo y no paz. Te admiro mucho por como eres, pero esto no me gustó", "Mi Karol G, solo te pido que quites los diablitos", "La portada va dura, eh", "Por Dios, ¿qué pensaban, que ella era cristiana? Todo mundo sabe que hizo el pacto con Satán... a él le debe su fama", "Como fan no me gustó" fueron tan solo algunos de los comentarios ante la portada del álbum.

Lo curioso es que, previo a este lanzamiento, Karol estrenó "S91" un tema inspirado en el Salmo 91 de la Biblia donde habla de superar la adversidad.

Mañana Será Bonito (Bichota Season) saldrá a la luz el 11 de agosto y tendrá 10 canciones.