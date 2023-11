Acusan anomalías en asignación de bases

Trabajadores que laboran en el Hospital General "Dr. Francisco Galindo Chávez" del ISSSTE de Torreón, denunciaron que de manera arbitraria, se están otorgando bases a trabajadores que no cumplen con los criterios que señala un oficio que giró el 11 de agosto de este año, la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo.

En el punto dos, se subraya que se nominará a las y los candidatos con registro vigente en la bolsa de trabajo que hayan cubierto durante la declaratoria de pandemia de COVID-19 guardias y/o suplencias o interinatos, esto durante el periodo de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

En dicho documento, se acordó que en primera instancia se nominaría a aspirantes o candidatos que hayan ejercido primero el derecho de petición para ocupar una plaza por fallecimiento de familiar trabajador en activo de esta institución.

En tercera instancia, se consideraría a quienes no hayan cubierto guardias y/o suplencias o interinatos en el periodo de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022. En la nominación y de después de declaradas las plazas desiertas, un 50% de los candidatos serían propuestos por el Instituto y el otro 50% por el Sindicato.

Personal que prefirió el anonimato por temor a represalias, manifestaron su inconformidad debido a que es "injusto" que supuestamente se estén otorgando bases con actuación bajo conflicto de interés.

"Sin publicar las bases, únicamente se les está llamando vía telefónica a su gente cercana para que acudan a firmar bases. Nos parece muy injusto lo que están realizando las autoridades y el Sindicato a nivel estatal. Nosotros laboramos durante pandemia, trabajando en condiciones no óptimas, sin recurso material y humano y nos están dejando fuera", comentaron. Dijeron que ya han enviado cartas al Órgano Interno de Control en el ISSSTE a nivel nacional, representado por el doctor Luis Antonio García Calderón.

Por otro lado, señalaron que también se han manifestado ante la Secretaría de la Función Pública debido a que no se están respetando a trabajadores de base con amplia experiencia y se están otorgando plazas a suplentes con supuestamente documentación falsa "solo por ser hijos de las personas encargadas de bolsa de trabajo y escalafón en Saltillo, Catalina Pereyra, Martha García Mireles y el doctor Alberto Galván Zurita". "Muchos de nosotros estamos esperando el ascenso escalafonario, estamos capacitados, tenemos experiencia y no nos parece justo que se pase a bolsa de trabajo a gente con papeles falsos porque aparte eso no garantiza una atención de calidad a la derechohabiencia", finalizaron.

Solicitan intervención

Presuntas irregularidades.

* Las y los trabajadores del ISSSTE piden a las autoridades federales su intervención, pues dicen que hay supuestas anomalías en la asignación de bases.

* Ya han enviado cartas a la Secretaría de la Función Pública, y adjuntaron evidencias.

* A las Subcomisiones Mixtas de Bolsa de Trabajo les corresponde integrar, depurar y actualizar el registro de Bolsa de Trabajo de su circunscripción, así como realizar la nominación de candidatos y candidatas.