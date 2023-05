Acusan a Kim Loaiza de ser un 'dolor de cabeza' en las grabaciones de Mi Famoso y Yo

La periodista de espectáculos Martha Figueroa sacó a la luz las supuestas malas actitudes de la estrella de internet, Kimberly Loaiza, a quien acusó de tener actitudes de diva y groseras en los pasillos de Televisa durante su participación en el reality Mi Famoso y Yo.

Martha aseguró que "ella era un dolor de cabeza" y que siempre la acompañaba su marido, el también youtuber JD Pantoja.

"Resulta que no dejaba que nadie se le acercara, has de cuenta que estaba la mismísima Madonna y no dejaban que nadie se le acercara. Que porque no, es muy grande para andar haciéndose fotos", señaló Figueroa.

"Llegaba tarde a los llamados, la tenían que estar espere y espere porque no llegaba y ahí tenían al elenco de los niños y a los otros artistas".

"Un día tuvo que ir del foro donde estaban, al foro de Hoy, a hacer una promoción y eso, que iba con el marido y con unos custodios", agregó.

Además, dijo que un fan alcanzó a tomarle una foto a Kim y el JD Pantoja agarró el celular y se lo tiró a la persona.