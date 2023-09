Actriz Scarlet Gruber habla de su trabajo haciendo a Gloria Trevi en Ellas soy yo

Para Scarlet Gruber encarnar a Gloria Trevi ha sido fascinante, pero también doloroso, pues tuvo que revivir en carne propia las difíciles vivencias que ha atravesado la cantante.

Scarlet terminó tan abrumada que, en entrevista con El Siglo de Torreón, reveló que tuvo que tomar una breve terapia al finalizar las grabaciones de Ellas soy yo, bioserie de la Trevi que se estrenó en VIX y luego en Las Estrellas, a las 21:30 horas, desde el pasado 4 de septiembre.

"Eran escenas muy difíciles, todos los días ella enfrentaba un nivel de abuso distinto desde psicológico hasta sexual. Son escenas que te cargan como actor, yo en otros personajes decía, 'llego a la casa y me los sacudo', pero aquí fue muy complicado.

"Tocamos temas muy densos y pesados y para ello tuve que tomar terapia, la tomaba todos los jueves a las 11:00 de la noche. Me ayudó mucho a depurar todas esas emociones que no me pertenecían como actriz, pero que tenía que enfrentar día a día".

Gruber mencionó vía telefónica que la serie producida por Carla Estrada le ha dado bastantes satisfacciones personales y profesionales.

"Este proyecto me deja fuerza y conciencia. No estaba al tanto de la vida de Gloria, ni siquiera de su trayectoria musical. Cuando llegué a esta serie lo hice desde cero y pude abrir los ojos ante muchas cosas.

"Cuando vi los testimonios de todas las chicas y de Gloria, para mí fue muy fuerte, tan es así que ahora soy una mujer más consiente ante el nivel de abuso que una mujer o un hombre puede experimentar en la vida".

Por otro lado, la actriz de 34 años informó que se encuentra emocionada de que la gente esté recibiendo muy bien Ellas soy yo, cuyo estreno en Las Estrellas registró más de 6 millones de televidentes.

"Estoy feliz y satisfecha. Me dieron la noticia de que en Vix se ubica en el número uno como serie guionada, y eso es un regalo como actriz, pues sabemos entonces que hicimos algo bien y luego llega a TV abierta y qué mejor, ya que queremos que esta historia sea vista por bastantes personas y que podamos lograr transformar muchas vidas y corazones.

"Si cualquier persona se identifica con el nivel de abuso que estamos exponiendo, puede buscar ayuda por medio de un micrositio que sale al final de cada capítulo y ahí la gente puede pedir información".

La venezolana dio a conocer que estudió muy bien a Trevi y aclaró que en ningún momento buscó que la catalogaran como la doble de Gloria, quien le dio libertad completa tanto a ella como a Estrada para formar al personaje.

"Tuve un mes de investigación. Desde que supe que sería Gloria, como actriz intensa que soy, me dediqué a estudiar todas sus particularidades de ella que sabía que el público iba a buscar en mí. Sabía que nos iban a comparar, nunca quise ser imitadora de Gloria, pero sí quise realizar una gran interpretación".

La artista dio a conocer que la intérprete de No querías lastimarme la llamó para decirle que había hecho un buen trabajo.

"Ella sí me contactó, me mando un mensaje donde me dio las gracias y me dijo que ella sabía que haría un rol muy desafiante. Yo también le agradecí que me haya tenido la confianza de representarla con todos los altibajos de su vida. Ser Gloria me ha transformado".