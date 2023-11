Actores en las pieles de Villa y Zapata

Este lunes se conmemorará un año más del comienzo de la Revolución Mexicana, en el que destacaron, por su valentía y su causa, Emiliano Zapata y Pancho Villa.

A lo largo de la historia, varios actores han dado vida a dichos caudillos en producciones del cine, televisión y ahora de las plataformas. Aquí le ofreceremos un repaso.

EN CINE

Fue en 1935 cuando Domingo Soler encarnó a Francisco Villa en la película Vámonos con Pancho Villa. La dirigió Fernando de Fuentes y se estrenó en cines un año después. Se basa en la lucha revolucionaria de la División del Norte, comandada por el general Doroteo Arango.

Tiempo después, en 1952, Marlon Brando personificó a Emiliano Zapata en la cinta Viva Zapata. Fue un éxito en la taquilla y el trabajo de Brando fue alabado por la crítica, tan es así que fue nominado al Óscar.

El actor, Yul Brynner, interpretó a Villa en la película Villa Rides, fechada en 1968. En la trama, un aventurero americano se suma a la revolución encabezada por Pancho, con la intención de enriquecerse y disfrutar de las mujeres, pero los acontecimientos lo harán cambiar radicalmente.

Antonio Aguilar se lució como Zapata en la cinta Emiliano Zapata de 1970 de Felipe Cazals. El charro era un ferviente admirador de la causa de la Revolución, tanto que también encarnó a Villa en La Muerte de Pancho Villa de 1974.

El Cineasta Bruce Beresford dirigió la película de 2003 And Starring Pancho Villa As Himself, en la que Antonio Banderas se puso las botas de Pancho Villa.

Banderas reconoció en aquel entonces que le dio cierto temor convertirse en Villa, debido a que no había realizado papeles históricos.

Así mismo, el español afirmó que no se identificó en lo absoluto con el legendario revolucionario apodado "El centauro del norte".

"La verdad es que no puedo ni debo juzgarlo -A Villa-, ni siquiera desde un punto de vista humano, pero lo cierto es que este hombre cometió actos aberrantes contra sus enemigos, pero aun así hay que entender cuál era el contexto de la época y cuáles eran las cosas que estaban pasando en México en aquel entonces. Es una figura tan debatible que es muy difícil decir si lo que hizo estuvo bien o mal".

Alejandro Fernández encarnó a Emiliano Zapata en la película de 2004, Zapata, el sueño del héroe, y Luis Enrique Parra hizo lo propio como Francisco Villa .

La cinta, dirigida por Alfonso Arau, recibió múltiples críticas negativas, por lo que el cineasta se defendió diciendo: "Sí, violé la historia, pero creo que le hice un hijo muy bonito".

EN LA TELEVISIÓN Y PLATAFORMAS

En la telenovela de 1987, Senda de Gloria, el fallecido Manuel Ojeda encarnó a Emiliano Zapata. Su interpretación fue bastante admirable. A Guillermo Gil le tocó ser Francisco Villa. La produjo Ernesto Alonso.

Óscar Castañeda y Gonzalo Martínez Ortega se pusieron en las botas de Emiliano Zapata y Francisco Villa, en el melodrama llamado El vuelo del águila, que también produjo Ernesto Alonso y fue un gran éxito para Televisa en 1994.

La cadena Telemundo estrenó en 2004 la miniserie Zapata: Amor en rebeldía, en donde Demian Bichir tuvo a su cargo el papel del "Caudillo del Sur".

A Zapata también lo personificó Tenoch Huerta en la serie El encanto del águila, del año 2011. En este proyecto fue Enoc Leaño el encargado de revivir a Doroteo Arango.

El actor coahuilense, Jorge A. Jiménez, se sintió bendecido al interpretar a Francisco Villa en la serie que recién proyectó Star+, Pancho Villa: El Centauro del Norte.

El general Francisco Villa ha sido considerado, "Un Villa Robin Hood, un Villa Napoleón, el bandido asesino y cruel o mujeriego, pero también es una fuerza decisiva de la Revolución Mexicana", según la sinopsis del proyecto. Jorge A. Jiménez reveló en una charla reciente con El Siglo de Torreón la percepción que tiene del General.

"En la primaria se nos mostró a un Pancho Villa muy por encimita, al igual que algunas producciones donde lo han abordado, sin embargo, en Pancho Villa: El Centauro del Norte vemos a un ser humano con todos sus virtudes, aciertos y errores. Vemos el lado más oscuro de la persona, pero también llena de cualidades como las ganas de que los niños estudiaran y tuvieran una formación. Yo en lo personal me quedo con el hombre, con el líder, con la persona que fue capaz de hacer una revolución".