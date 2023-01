Actor de Ocho son suficientes es encontrado muerto a los 54 años

Adam Rich, actor estadounidense que comenzó su carrera cuando tenía tan sólo nueve años, falleció ayer sábado, de acuerdo con los reportes de la policía de Los Angeles, luego de que su cuerpo fuera encontrado sin signos vitales en su domicilio; Rich tenía 54 años y se desconoce el motivo de su deceso.

Esta mañana de domingo, el sitio de noticias "TMZ" dio a conocer que Adam Rich había fallecido. El portal habló con un integrante de la familia de Rich, quien confirmó la noticia de su muerte, sin embargo, no quiso detallar los pormenores de la muerte del actor.

"TMZ" también indicó que un oficial con quien conversó, luego de enterarse del deceso de Rich, expresó que fue una persona la que arribó a la casa del actor, misma que lo encontró sin vida y enteró a las autoridades que, poco después, llegaron a la propiedad de Adam, ubicada al oeste de Estados Unidos.

De acuerdo con el portal, la policía agregó que la muerte del actor no se habría tratado de un homicidio, pero no hay todavía bases sólidas que definan lo que ocurrió al momento de su muerte, por lo que deben llevarse a cabo las investigaciones correspondientes para conocer lo sucedido.

¿Cómo fue la carrera de Adam Rich?

Rich se destacó como actor infantil, desde 1977, año en que debutó en la televisión en el programa "Eight is enough" (Ocho son suficientes, en español), en el que interpretaba a Nicholas, el hijo menor de la familia Bradford. Este show estuvo inspirado en la vida de Tom Braden, un periodista estadounidense que narró en una autobiografía cómo era criar a ocho hijas e hijos.

El joven Adam estudió actuación Chatsworth High School, donde se formaron otros actores de gran reconocimiento público como Val Kilmer y Kevin Spacey.

"Eight is enough" se transmitió del 16 de marzo de 1977 al 29 de agosto de 1981, su interpretación como Nicholas Bradford llevó a Adam a ganarse el puesto número 73, dentro de la lista de 100 mejores estrellas infantiles del canal VH1. Y aunque Rich participó en otros shows de la época como "Code red" y "Dungeos and dragons", desde 1981 y 1983, respectivamente, pasó poco tiempo para que decidiera alejarse de la actuación.

De acuerdo con los argumentos de Adam, optó por dejar su carrera como actor, cuando se dio cuenta de que la vida de la farándula, el estilo de vida de las celebridades, y los reflectores no le llamaban la atención, por lo que, para la década de los noventa, el actor no volvió a participar en una producción de televisión.

Luego de alejarse de la actuación, Adam fue arrestado, en 1991, por romper la ventana de una farmacia, de la cual trataba de extraer fármacos, luego tenía una dependencia al abuso de sustancias sintéticas. En ese momento, fue el actor Dick Van Patten, quien había dado vida a su padre en "Eight is enough", quien lo ayudó a evitar ser detenido por las autoridades.

Una de las frases que Rich considerada como su mantra era: "La vida es para vivirla, y vivo mi vida al máximo todos los días".