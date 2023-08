Activan Plan Marina y DNIII en Baja California por huracán Hilary

Por la presencia del huracán Hilary de categoría 4, y que se localiza a 575 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, el Consejo Estatal de Protección Civil de Baja California Sur, acordó la apertura de albergues en La Paz y Los Cabos, y se activó el Plan Marina y DNIII en su fase preventiva.

Por la mañana de este viernes, en sesión del Consejo se determinó la apertura de al menos una decena de albergues en la región sur del estado, donde se esperan lluvias desde esta tarde, no obstante, se enfatizó que se pronostican los mayores efectos por lluvia y viento en el municipio norteño de Mulege, por lo que se desplegaron brigadas de apoyo a esa región.

¿Qué municipios afectará el huracán Hilary?

De acuerdo con el pronóstico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se prevé que a partir de mañana se empiecen a sentir los efectos del ciclón en el norte, y el domingo esté muy cerca de Isla de Cedros y Natividad, así como Punta Abreojos, Guerrero Negro y Bahía Tortugas, por lo que brigadas de la Guardia Nacional, Ejército y Marina se trasladan a la zona de Mulegé, donde tendrán un centro de mando para atender a la población.

El gobernador, Víctor Castro Cosío pidió extremar precauciones a toda la población del estado y explicó que en principio los efectos del huracán se registrarán en Los Cabos y La Paz y según ha explicado la Conagua, el fenómeno seguirá avanzando paralelo al estado, pero cubriendo gran parte de éste, por lo que la alerta se extiende en toda la costa oeste y este.

Exhortó a la comunidad costeras a atender las indicaciones y evitar riesgos, ante el pronóstico de marea de tormenta y lluvias copiosas.

Indicó que en coordinación con las autoridades de los cinco municipios se han enviado víveres, colchonetas y brigadas de auxilio a la población de las zonas donde se prevén más afectaciones, en la Pacífico Norte, en la costa del municipio de Comondú y zonas serranas de La Paz y Los Cabos.

"Que no se quede ninguna comunidad sin atender. Esté o no amenazada, no importa. No nos confiemos. Formemos un solo equipo", expresó ante los integrantes del Consejo.

Autoridades de CFE, Ejército y Marina, comunicaron que trasladan personal, maquinaria y disponen de aeronaves para realizar un puente aéreo en caso de requerirse para auxilio de las localidades que resulten afectadas e incomunicadas.

Hilary avanza al noreste, a 17 kilómetros por hora y presenta vientos sostenidos de 230 km por hora y rachas de hasta 280.