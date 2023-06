Aclaran actualidad en la Unidad Deportiva Torreón

Alicia Guerrero Garibay, presidenta del Patronato de la Unidad Deportiva Torreón, aclaró y al mismo tiempo reconoció algunos puntos, tras lo publicado en la columna “De Rebote”, que semanalmente se difunde en la sección META de El Siglo de Torreón.

En las propias oficinas del centro deportivo que ella misma encabeza señaló: “El primer punto que quiero aclarar, es que el pleito en la alberca no fue a pedradas, no fue así, sacaron cuchillos, hay niveles de pleitos, lo sacaron en la banqueta entre dos señoras que tuvieron la disputa personal por un hombre”.

Y además agregó “Sacaron un cuchillo, no tengo empacho en decirlo. Aquí nos peleamos de a de veras, no sacamos piedras. Se habló a Seguridad Pública, pero antes saltó un valiente (para evitar alguna situación qué lamentar), no pasó a mayores”.

También explicó la actualidad de las demandas de las que fueron objeto, por un par de extrabajadores. De uno de ellos, expuso: “Hace 4 días logramos un convenio con el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) y se liquidó la cuenta completa, no se debe un solo peso, así que la demanda del señor José Luis (Almeida) no procede, ya se dio aviso a la Junta de Conciliación y se le notificará”.

En cuanto a Miriam Del Real Torres, trabajadora sindicalizada desde hace casi una década, coordinadora del boletaje y de forma directa en la alberca, explicó que se le sorprendió con boletos alterados, con varios blocks de otro tono de color, diferente textura y folios con diferencia de casi 3 mil números.

Dijo que tras ese caso, no tenía cabida más en la Deportiva “A veces es mejor un buen arreglo que un mal pleito, le tocaban 14 mil pesos por ley, se acordó en darle 70 mil pesos, pero se sale de aquí” dijo Guerrero Garibay.

Con documentos en mano además recordó: “Se desaparece 3 días y luego habla con el secretario del sindicato de aquí, pide una nueva cita que se le otorga, pero ya pide 200 mil pesos, es una ladrona y abusona, aquí están las cuentas de su licenciado y en la denuncia ella dice que la corrimos”.

Y también compartió “No hubo nadie que la defendiera con las aclaraciones que les presenté, ni su hijo la defendió. No tiene respuesta alguna a su demanda. Su hijo trabaja aquí, estuvo 30 días a prueba, pero creo que no puedes abusar del poder y él no es responsable de lo que hizo su mamá, sigue con nosotros”.

Por último dejó en claro, que tiene la obligación de cumplir con el puesto que actualmente ocupa, mencionando que en un año, ha hecho más que lo que hicieron en los últimos 20, con remodelaciones reales que están a la vista, agradeciendo al Alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, el apoyo recibido, sobre todo que recientemente se aprobó en Cabildo, un presupuesto de 200 mil pesos mensuales destinados a la Unidad Deportiva Torreón.