Fepade aclara delitos electorales

Tomar fotografía a la boleta electoral con el voto ya marcado no constituye un delito, tampoco el llevar en taxis a gente a las urnas, pero sí constituye una conducta delictiva el solicitar esta práctica o coaccionar a las personas para votar por cierto candidato o partido.

Esteban Sánchez Cabello, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en Coahuila, informó lo anterior e indicó que el abstencionismo está presente en cada elección, por lo que restringir a la ciudadanía de si puede entrar a la mampara o no con su teléfono celular, así como otras libertades, podría impactar en una disminución de la afluencia a las casillas. El funcionario explicó que constituye un delito el solicitar la fotografía, pero no el hecho de tomarla, por lo que quien tendría que ser sancionado es quien lo pide y no el votante.

"Hoy está permitido así, las autoridades electorales no se oponen a esa situación, seguramente no estaba regulada, y como delito tampoco existe, tampoco existe una conducta así en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, entonces no podrá ser sancionada en este momento, posteriormente, si hay reformas en ese sentido, estaremos atentos a ello", expuso.

En términos del acarreo de gente el día de la jornada electoral, señaló que el delito se constituye cuando las personas son coaccionadas para que voten por determinado candidato o partido político y no por el hecho de que se les lleve a las urnas mediante taxis.

El fiscal dijo que se han recibido cuatro denuncias en este proceso electoral, en el anterior, de 2021, fueron 94 denuncias, de las cuáles, solamente una fue judicializada porque se detuvo a la persona en flagrancia.

PROGRAMAS SOCIALES

En lo que corresponde a los programas sociales, explicó que se tiene como fecha límite el 20 de mayo, por lo que actualmente sí se pueden recibir apoyos y despensas, y sería a partir del día 20 cuando se suspendería, de ahí hasta el domingo 4 de junio, cuando se realice la jornada electoral. El 5 de junio ya podrían reanudarse los programas.

Sánchez Cabello dijo que la difusión de las actividades gubernamentales se suspendió desde el 2 de abril y seguirá hasta el 4 de junio.

El fiscal dijo que el día de las votaciones se contará con 87 puntos con personal del Ministerio Público, peritos y elementos de la Agencia de Investigación Criminal para la orientación de la ciudadanía y recepción de denuncias. Indicó que serán en total 480 funcionarios los que participarán en esta jornada.

Recordó que la ciudadanía puede denunciar directamente en las oficinas estatales pero también por internet en Fedenet (fedenet.org.mx).