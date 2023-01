Aclara Diócesis sobre terrenos bajo su reserva

Luego de que el regidor Javier Gómez Ledezma, presidente de la Comisión de Patrimonio Inmobiliario y Tenencia de la Tierra en el Cabildo de Torreón, señalara que la Diócesis cuenta con más reservas que el propio Ayuntamiento tras las donaciones que se hicieron años atrás, se aclaró que los terrenos se encuentran en comodato y solo algunos son de su propiedad al ser donados por particulares, por lo que están abiertos al diálogo siempre que sea para bien de la sociedad.

Sergio Arturo Díaz Márquez, encargado del Patrimonio Diocesano, explicó que gran parte de los terrenos en donde están edificados los templos, se encuentran en comodato, por lo que siguen siendo propiedad del municipio, incluso aquellos que aún no han sido edificados.

Lo anterior, luego de que el regidor asegurara que la Diócesis cuenta con terrenos en desuso, en donde no se ha colocado ni una cruz. Ante tales declaraciones, el sacerdote explicó que no es que no estén en desuso sino que no se cuenta con los recursos para llevar a cabo la obra.

"En desuso no creo, que no hayan podido construir esa es otra cosa, porque a veces estos terrenos están localizados en centros poblacionales donde la economía es precaria y muchas veces nomás logran con el paso de los años, hacer una tapia con unas bancas de madera, pero ahí, aún así las comunidades se siguen reuniendo", detalló.

Díaz mencionó que en un mínimo porcentaje son propiedad de la Diócesis al haber sido donados por particulares.

"Son contados, la mayoría de las iglesias se construyen en áreas comunes, por eso la necesidad a los consensos vecinales".

Ante tal condición, dijo que están abiertos al diálogo, en el que participarían la comunidad y la Diócesis con el Ayuntamiento.

"Dialogamos y yo creo que buscando el bien de todos no habrá ningún problema... no es patrimonio de la Diócesis sino del municipio", recalcó.