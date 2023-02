Aclara canal deportivo que no existió conflicto con Marion Reimers 

La información sobre Marion Reimers y su supuesto enojo por haber sido sacada de la narración del Real Madrid contra Liverpool en Champions League, fue desmentida por el propio canal deportivo mediante un comunicado.

TNT Sports en sus redes sociales, compartió que lo que apareció en la columna de Miguel Arizpe, en la que se decía que Reimers había estallado en cólera por no ser parte de dicha transmisión, “es totalmente falso”.

“El equipo se ha destacado por ser periodistas deportivos serios, objetivos y preparados que cumplen con su trabajo y brindan en todo momento lo mejor de sí para el público”, se lee en lo publicado por TNT.

De acuerdo a la información de Arizpe, la determinación del canal ante la designación de partidos para la transmisión de los Octavos de Final de Champions, habían provocado incluso, que Marion arremetiera contra su compañera Majo González, quien narró el encuentro de ida donde el Madrid consiguió llevarse la ventaja.

Miguel Arizpe mencionó que su “judas TNT, que está detrás de cámaras pero que todo oye y ve”, fue quien le contó sobre la supuesta molestia de Marion.

Por su parte, a través de sus redes sociales, Marion Reimers también habló del tema.

“Es importante empezar a aclarar un par de cosas. Me había retraído un tiempo, desde antes, sobre mi salud física y la integridad de mi familia, estamos en un lugar donde deshumanizamos a la gente. Hay un par de cosas que es importante platicar con ustedes (...) La narrativa de estar enfrentando a una mujer con la otra es muy común y que se repite de una manera muy consistente en nuestra industria. (...) Se los voy a decir con toda claridad, admiro profundamente a Majo González, va en un ascenso muy importante, no hace lo mismo que yo, Majo narra, yo analizo. Yo recomendé a Majo para que viniera a TNT Sports. Me encantaría que podamos transmitir un partido juntas”, mencionó.