Acercan clásicos a nuevas generaciones Acercan clásicos a nuevas generaciones

Leonardo De Lozanne, Daniel Gutiérrez y Víctor Carré se encuentran listos para ofrecer en la Comarca Lagunera el Rock Jude Fest.

Este viernes, en punto de las 21:00 horas, los artistas llevarán a cabo un gran tributo a David Bowie, Queen y The Beatles en el Teatro Nazas.

Víctor Carré, integrante de la banda Melina, charló con El Siglo de Torreón acerca del evento y del impacto que han tenido Bowie, Queen y "El Cuarteto de Liverpool" en el mundo.

"Ya tenemos listas las maletas para tomar el vuelo a Torreón. Llevamos dos años haciendo este show y confiamos en que en La Laguna nos irá increíble.

"Les platico que hacemos estos conciertos en teatros para que asistan personas de todas las edades, desde niños hasta abuelitos. Es un show familiar y la idea también es acercar a las nuevas generaciones a estos clásicos de la música", compartió.

El músico informó que a él le toca evocar a Queen, lo cual es un honor, ya que la banda del fallecido Freddy Mercury ha inspirado en absoluto su carrera.

"Si escuchan a mi banda Melina, que es justamente la que acompaña a Leonardo, Daniel y a un servidor, se darán cuenta de que tenemos bastante influencia de Mercury. El nombre de Melina era el álter ego de Freddy. A Queen le debemos nuestra formación y que nos ha llevado a bastantes sitios".

En la charla que sostuvo desde su hogar, el cantante y músico dijo que conoció a Queen cuando él tenía tan solo 11 años de edad.

"Escuché canciones de Queen y la neta es que me voló la cabeza. No podía creer la voz de Mercury. No había Internet, entonces uno se imaginaba las cosas porque ni siquiera por TV, era raro que pusieran los videos".

Aclaró el artista que ellos no harán una imitación de David, The Beatles y Queen.

"El show es muy dinámico. La característica de nosotros es que no los imitamos, sino que reinterpretamos sus temas. Llevamos dos años con esta gira".

Víctor mencionó que pese a que la música actual se mueve rápidamente, las grandes piezas de Bowie, The Beatles, Queen u otros exponentes del pasado siguen generando emociones.

"Estas canciones tienen 40 o 50 años y continúan escuchándose como si fuera la primera vez que sonaran y siguen atrapando nuevas generaciones.

"Las rolas de hoy pasan de moda muy rápido, las escuchan 100 veces en un día y en un mes ya no las oyen y eso no pasa con las melodías de esos grandes artistas que cantaban lo que sentían y vivían". Por otro lado, Carré externó que Melina tiene poco de haberse formado.

"Apenas llevamos tres años y estamos trabajando en nuestro primer disco. Contamos con varios sencillos en plataformas, pero todavía no hacemos presentaciones como banda de música original. Queremos hacer un trabajo de calidad".