Aceptan rezago educativo en escuelas de La Laguna de Durango

Luego de dos años de clases híbridas en las escuelas de educación básica y media superior, las escuelas de La Laguna de Durango aún se encuentran trabajando en algunos estragos que dejó la pandemia en los alumnos.

Además de la pandemia, la falta de calidad educativa que ofrece el estado en general ha mostrado una serie de problemáticas en la que los docentes de la región deben actualizarse.

Al respecto, Ulises Adame, subsecretario de Educación en La Laguna de Durango, aceptó que hay un rezago educativo actualmente que ha posicionado al estado en los últimos lugares respecto a educación.

“Nosotros estamos debajo de la tabla, de la media en cuanto a avance educativo, pero el objetivo es subirlo, claro que no estamos satisfechos, vamos a seguir trabajando y hacer lo que tengamos que hacer y resolver cualquier problema para que nuestros niños tengan calidad en su educación”.

Según indicó Adame, actualmente los docentes se encuentran trabajando para implementar el nuevo modelo educativo que ofrece la Secretaría de Educación Pública (SEP), “lo que no queremos es estar rezagados, queremos ir a la vanguardia, es cierto que tenemos muchos problemas en Durango, de muchos tipos pero no queremos desaprovechar esta oportunidad para que se pueda dar un brinco en términos del mejoramiento de la capacidad educativa”.

Por su parte, la pandemia llegó a agudizar otro tipo de problemáticas en cuanto a los alumnos, destacó que actualmente hay una falta de atención por parte de los estudiantes al estar concentrados en las nuevas tecnologías y redes sociales.

“Los niños de nuestro estado, del país y el mundo en general sí fueron afectados por la pandemia, quiero reconocer esto, hay daños muy importantes en la educación de nuestros hijos, en ese sentido estamos buscando las formas de resolver los problemas que son de tipo emocional, de adaptación, de respuesta a la sociedad, actualmente tenemos el problema de que los alumnos están más enfocados en las tecnologías y las redes sociales, tenemos problemas para captar la atención de los alumnos y debemos instrumentar medidas nuevas, y lo haremos solamente desde arriba hasta la base de la estructura”.

Finalmente, el funcionario destacó que este año se pretende mejorar la relación entre los docentes y el gobierno en cuanto al derecho de sus pagos que se vio afectada al término de la administración pasada y provocó diversas manifestaciones en el municipio de Gómez Palacio.

“Ya no se han presentado más problemas, no negamos que hemos tenido esas dificultades, tenemos problemas económicos en el estado, definitivamente, pero se recientemente se realizaron algunos pagos, ya con el nuevo presupuesto estaremos en condiciones de llamarlos nuevamente para ponernos a trabajar pero no volver a tener el problema de no tener los recursos, ahora tienen que cuidar los recursos para que a los profesores no les falte el recurso que deben tener”.