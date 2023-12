Acelerador lineal sigue sin brindar servicio

A casi siete meses de que llegó un acelerador lineal al Hospital Nuevo de Gómez Palacio, todavía no ha podido comenzar a brindar servicio de radioterapia a pacientes con cáncer que tienen régimen de seguridad social. El 25 de abril de 2023, el gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, dijo que este equipo médico era la "joya de la corona" de la clínica y que se esperaba que entrara en funciones a finales de junio, principios de julio pero no fue así. Con el acelerador lineal, indicó que se atendería de forma gratuita a unas cinco mil personas al año, tanto de la región Lagunera como de otras entidades del país, como Coahuila, Zacatecas y Chihuahua.

Ayer el director de la institución médica, Luis Fernando Zúñiga García, fue cuestionado por El Siglo de Torreón sobre qué ha pasado con la puesta en marcha del acelerador y primero dijo que era una información que daría el gobernador de Durango pero que no sabía cuándo y que "ahorita nos tienen todavía un poquito en 'stand by' en ese aspecto". Ante la insistencia de esta casa editora, el médico indicó que es información que se está trabajando a nivel estatal y que la próxima semana, entre el 11 y 12 de diciembre, vendrían autoridades de la capital duranguenses para tratar el asunto del bloque oncológico y revisar el avance de los distintos trámites administrativos. En octubre, se había dicho que aunque el aparato ya estaba listo, no había podido entrar en funciones porque estaba pendiente la autorización por parte de la Secretaría de Energía federal.

"De hecho ahorita salió una comitiva de aquí del hospital a Durango para recolectar algunas firmas y estar con esos trámites que están ya en proceso", subrayó.

El director señaló que en la planta arquitectónica hay un avance del 90 por ciento al igual que en el reclutamiento de los recursos humanos que van desde personal de Enfermería (que ya se están capacitando en la capital), médicos, camilleros, trabajadores sociales y administrativos. En los trámites administrativos, expuso que el último reporte fue de un 80 por ciento de avance. Aseguró que primero iniciarán con el servicio de quimioterapias en el turno matutino, aunque no hay fecha.

En mayo, Luis Millán, subsecretario de Prevención, Organización y Administración para la Salud en Durango informó que el acelerador lineal se había adquirido bajo un contrato de arrendamiento.

Detalló que el Gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud había hecho un estudio de mercado y que finalmente se inclinaron por un acelerador lineal de la marca Elekta.

"Esta empresa con la que estamos trabajando, está haciendo la inversión total y en la modalidad de servicio integral, nosotros vamos pagando justamente como un 'leasing', un arrendamiento, y en cuanto éste se devengue, hay dos posibilidades, de quedarse el estado con el equipo o en su caso, devolverlo y que lo renueven. Me parece que esta segunda quizá sea la mejor opción", apuntó. Luis Millán, comentó que no tenía el dato de cuánto se pagaría de renta y que era un equipo que se había validado desde 2014 pero que de 2016 a 2022, no tuvo el avance en la gestión que le correspondía.

El acelerador lineal es un dispositivo que se utiliza para dar radioterapia a pacientes con cáncer y fue una promesa que hizo en su momento el exgobernador del estado de extracción priista, Jorge Herrera Caldera. El discurso del exmandatario era que los 1,200 millones de pesos autorizados por el Gobierno federal para construcción y equipamiento garantizarían la ejecución del proyecto, porque dicho dinero ya estaba integrado al fideicomiso del entonces Seguro Popular.

Lo que no se dijo fue que la compra del acelerador lineal entonces no se tenía autorizada, por lo que el pasado gobierno estatal de José Rosas Aispuro Torres debió partir de cero en las gestiones para su aprobación y con ello, estar en condiciones de echar a andar el área de Oncología.

El exsecretario de salud de Durango, Sergio González Romero había dicho que se habían iniciado los trámites del acelerador lineal ante una Fundación de Suecia, a través de sus oficinas en México. En marzo de 2021, se dijo que la adquisición del acelerador lineal representaría una inversión de 8 millones de dólares pero finalmente, el gobierno de Aispuro heredó las gestiones del acelerador a la administración estatal actual, de Esteban Villegas Villarreal.