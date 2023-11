Acampan migrantes en Hospital General

Hace dos meses, una familia salió de Venezuela buscando protección y una vida mejor en Estados Unidos, pero se quedaron varados desde hace 14 días en Torreón debido a que el tren arrolló a Dairo Roo, un joven de 29 años que resultó con fractura bilateral de fémur.

Ingresó después de la medianoche del 9 de noviembre al Hospital General de Torreón con laceraciones en la cara, una lesión en la cabeza y extremidades inferiores con dolor intenso. Esta semana fue sometido a una cirugía. En el tren, viajaban Rosendo Roo, su esposa Yusmeri y sus dos hijos de 4 y 2 años así como sus hermanos Dairo y Moisés y Joan, un primo.

"Estábamos esperando que llegara el tren (en los patios de Ferromex) al otro día en la mañana para agarrar pa' Piedras Negras pero llegó una muchacha y dijo '¡ahí viene migración!', nosotros estábamos durmiendo, nos paramos y nos íbamos a echar a correr. Mi hermano se paró y medio dormido se puso a orinar, el tren no lo vio porque no echó las luces y se lo llevó, se quedó abajo del tren y nosotros lo sacamos, él quedó inconsciente. Migración no hizo nada, solo nos querían quitar a los niños y una muchacha mexicana que estaba ahí le llamó a una ambulancia de la Cruz Roja que llegó rápido", narró Rosendo.

Yusmeri, dice que cuando llegaron a la clínica, lo primero que les pidieron fue ketorolaco y vendas porque no había. Como ya no traían ni un peso, pidieron limosna a las afueras del hospital y lograron comprar el material y el medicamento.

El 15 de noviembre, en el resumen clínico, Traumatología y Ortopedia determinó que Dairo requería una intervención quirúrgica pero les expidieron una lista de materiales para poder realizarla. Les pidieron dos clavos centromedulares de fémur, set de colocación y un alambre quirúrgico 1-6 mm (1mt). Era imposible comprarlos.

"Nos ayudó una muchacha y dijo que los estaba consiguiendo entre Cáritas, la Cruz Roja, el DIF y el Centro de Día y fue como se pudo operar a mi cuñado".

Además, los laguneros apoyaron a la familia migrante con una casa de campaña, comida y con ropa abrigadora para los pequeños Roiber y Roibelys, que no paran de correr, de sonreír y de decirle adiós con la mano a trabajadores de la clínica y usuarios.

Debido a que descendió la temperatura, una mujer de limpieza que labora en el Hospital General le ofreció su casa a Yusmeri y a sus hijos para que pasen la noche y se duchen. Aceptaron pero apenas amanece, vuelven a reunirse con los demás. En un principio, no quisieron moverse a un albergue debido a que, sin dinero, se les dificultaría estarse desplazando hasta la institución de salud.

En su ruta migratoria, han caminado por días enteros, viajado en autobús y en tren. Estuvieron en la selva del Darién, una de las más peligrosas del mundo y que conecta Sudamérica con Centroamérica, situada entre los territorios de Colombia y Panamá. También atravesaron Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Rosendo y su esposa, salieron con 900 dólares pero a los pocos días, el dinero se acabó y "hemos sobrevivido como hemos podido, solo Dios sabe lo que hemos pasado".

El venezolano, dijo que "con el favor de Dios", esperan seguir su trayecto a Piedras Negras para entregarse a los agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, con la esperanza de solicitar asilo o alguna protección que les permita trabajar y dejar atrás la severa crisis económica y humanitaria que se vive en su país. Lo que ahora buscan, es que las autoridades coahuilenses les apoyen con Dairo para que pueda regresar a casa, ya que por su condición de salud, es impensable que continúe la ruta migratoria.

"El miedo siempre lo hemos tenido pero rendirnos no es opción, vamos para adelante con la bendición de Dios, queremos trabajar para darle un mejor futuro a nuestros hijos. De Torreón, nunca se me va a olvidar el Manto de la Virgen, porque aquí es donde la gente nos ha tratado bien", concluyó Rosendo.

Varados

Necesitan apoyo.

* La familia pide a la comunidad lagunera ayudarles con calzado de mujer del número 6 y de hombre del número 7 y medio y 8. Quien guste, también puede apoyarles con alimento, sobre todo después del mediodía.

* Pasan el día en una casa de campaña con cobertores que les regaló la ciudadanía, así como la Policía Municipal de Torreón como parte del Operativo Abrigo.

* Dairo fue intervenido quirúrgicamente esta semana y están buscando la manera de regresarlo a casa, pues no puede continuar con la ruta migratoria.