Abuelito conquista con su participación en concierto de Paul McCartney

Un hombre mayor ha acaparado la atención en la red tras el concierto de Paul McCartney, ya que documentó su más reciente concierto en la Ciudad de México, añadiendo que él es fan de The Beatles desde que comenzó su fama.

Identificado como @quileslattic, el hombre mostró como lucía el Foro Sol previó al concierto, mientras contaba que en 1963 fue cuando llegó el primer disco de la agrupación británica a México.

"Recuerdo 1963, el primer disco que compré que traía 4 canciones, el stand de Play, ese fue el primer disco que apareció aquí en México. Algunos dicen que es Love me do, pero apareció el que traía 'La vi parada ahí', 'Ella te ama', 'No puedo comprar tu amor' y 'De mi para ti'".

Además, recordó la última vez que McCartney se presentó en México durante el 2017 con el Zócalo completamente abarrotado.

"Solamente está la felicidad y la diversión de toda la gente que viene a ver a Paul McCartney (...) la misma emoción de quienes hemos escuchado a los Beatles desde 1963".