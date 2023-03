Abogado confirma que Aracely Arámbula sí presentó una demanda de pensión en contra de Luis Miguel

Después de que se dijo que Aracely Arámbula se enfadó y demandó a Luis Miguel, su abogado, Guillermo Pous, desmintió que exista en México una orden de aprehensión contra el cantante, esto luego de que un medio español afirmara que El Sol es buscado por la autoridades.

El medio "10 Minutos" publicó que, según sus fuentes, Aracely demandó a Luis Miguel en México y Estados Unidos por incumplir con la manutención de sus dos hijos, Miguel y Daniel, ya que la suma que se le ha acumulado es de 250 mil dólares.

Pous, negó, en parte, esta información; dio a conocer que, en algún momento del conflicto, ambos habrían decidido solucionarlo de una forma diferente, pero sí hubo demanda.

(FOTO: ESPECIAL)

"El cantante no es buscado por las autoridades y no hay ninguna orden de aprehensión; al parecer, ellos están tratando de resolverlo de otra manera", agregó el abogado al programa "El Gordo y la Flaca".

El litigante confirmó que existe una demanda por la pensión de los menores. "Hay acciones iniciales, simplemente para que se haga cargo del pago de la pensión a favor de sus hijos. Por completo es falso cualquier orden de arresto, como lo redactaron en España".

Explicó que la acusación no fue puesta en dos países, sino únicamente en México. Además, mencionó que no existe una fecha concreta en la que se inició el proceso, pero sí es desde 2019 que El Sol no paga la manutención.