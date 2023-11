Aaron Rodgers recibe el alta médica

Lo que parecía una temporada perdida hoy empieza a tomar otro color. Aaron Rodgers, 11 semanas después de haberse roto el tendón de Aquiles, volvió hoy al campo de prácticas de los Jets de Nueva York, equipo con el que ha jugado 11 minutos.

El entrenador Robert Saleh anunció este mediodía que los coaches decidieron "abrir una ventana de prácticas" de 21 días para evaluar el estado de la rehabilitación de Rodgers.

"No se trata de prepararse para jugar, sino de una progresión en su rehabilitación", dijo Saleh a los reporteros. "No puedo entrar en detalles con respecto a los lesionados, pero lo que hará Aaron en las prácticas no es muy diferente de lo que haría en el campo mientras todos lo ven. Y en lo que respecta a ciertos ejercicios, hará algunos movimientos y lanzará balones a sus compañeros sin ningún riesgo adicional. No hará nada peligroso".

Rodgers sufrió un desgarre en el tendón de Aquiles en la tercera jugada ofensiva de la temporada, al ser tacleado por el exOso de Chicago y ahora ala defensiva de Buffalo Leonard Floyd.

El regreso al campo de prácticas es uno de los mejores regalos de cumpleaños para Rodgers, quien este sábado cumplirá 40 años.

EL DATO

Le acelera. Rodgers fue operado utilizando un "puente de velocidad".