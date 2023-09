Aaron Rodgers está fuera para la temporada de la NFL 2023

Aaron Rodgers sufrió un desgarro completo de su tendón izquierdo de Aquiles, la resonancia magnética lo ha confirmado.

El quarterback está fuera para la temporada, anuncia la página oficial de Facebook de la NLF con información de Ian Rapoport.

Los New York Jets se han pronunciado: "No es la forma en que cualquiera de nosotros queríamos que fuera, pero sabemos que el compromiso que has hecho con este equipo seguirá impactándonos en avanzar.

Mejórate pronto, Aaron Rodgers".

Rodgers, se lesionó en su presentación este lunes en la victoria de su equipo 22-16 ante los Buffalo Bills en el cierre de la semana uno de la temporada 2023 de la NFL.

El pasador de 39 años, quien a principios de año dejó a los Green Bay Packers luego de 18 temporadas, saltó al campo para su debut en el MetLife Stadium, y durante la cuarta jugada de su primera serie, Aaron no se levantó del campo luego de ser capturado por Leonard Floyd, mientras se dolía del tobillo izquierdo. Fue retirado del terreno en el carrito de emergencias que lo llevó al vestuario, donde le realizaron rayos X.