¡A vivir! con

Una vez más, Odín Dupeyrón sorprenderá a la Comarca Lagunera con su obra de teatro titulada ¡A vivir!, donde el actor rescata las problemáticas que un humano enfrenta desde la niñez hasta su adultez, la cual hará "pensar y cuestionar muchas cosas" al público.

En una charla con esta casa editora, Odín mencionó que esta puesta en escena, la cual lleva ya 18 años de existencia, era algo que siempre deseó realizar, ya que ha sido un gran amante de la filosofía y del cuestionarse el por qué de las cosas.

"La verdad es que la obra trata de un hombre que pasa a través de un viaje de ira, desde su niñez, hasta su adultez, entonces los mensajes, las perspectivas que da la obra tiene que ver con todo esto", comenzó a contar.

Odín mencionó que las personas que asistan a esta puesta en escena, la cual se va a llevar a cabo este 18 de agosto en el Teatro Nazas, tendrán la oportunidad de "cuestionar y reflexionar un par de cosas" más, por la temática que presenta ¡A vivir!

"La obra habla mucho del ser humano en esencia, eso quiere decir que somos muy iguales, todos tenemos la necesidad de amar, de ser correspondidos, la necesidad de un amigo, una familia, todos tenemos una vida muy parecida, en ese sentido, el ser humano de alguna forma termina siendo siempre el mismo".

Es por esto que el también maestro de actuación mencionó que la obra no ha sufrido muchos cambios: "La verdad es que casi no sufre muchos cambios, tal vez podría haber cambios en la dicción, o en la manera en la que se interprete el mensaje, pero de ahí en más termina siendo igual", sostuvo.

Odín Dupeyrón realizó un pequeño salto en el tiempo y recordó que desde que era muy pequeño, siempre se cuestionaba el por qué de las cosas, argumentando que era muy "preguntón" y "rebelde" desde que era joven, lo que le ayudó a conectar con el público a base de sus experiencias y aprendizajes.

"Siempre he sido muy preguntón y muy curioso, siempre investigaba, además, desde chavito, yo estuve en un proceso terapéutico porque era un poco rebelde, entonces empecé a hacer estas introspecciones, a cuestionarme, me gusta mantener informado, no soy académico, no soy un investigador, solo voy platicando con la gente, es una manera más de ser".

Cabe destacar que Odín Dupeyrón comenzó a escribir desde muy joven, sin embargo, dice no enfrascarse en una sola rama.

"Empecé a escribir como a los 17- 18 años, escribía poesía, obras de teatro, practicaba con mis amigos de la cuadra, hacíamos presentaciones para nuestras familias", recordó con una pequeña risa. "Después comencé la carrera de actuación y empecé a trabajar en varias cosas, di clases, empecé a buscar otro talento, lo que más amo es el teatro, pero he tratado de hacer de todo, (incluso) hice 'muppets' en Plaza Sésamo, interpretando a 'Pancho Contreras'".

Después de todas estas prácticas, Odín comenzó a enfocarse más en sus proyectos personales, terminó de realizar su monólogo y a escribir y producir sus propias obras.

Entre sus trabajos literarios se destacan Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado y ¿Nos tomamos un café?, de hecho, este último libro se realizó con base en sus reflexiones antes hechas.

"Empecé a indagar en todas las cosas que he escrito desde los 16 años, entonces de alguna manera fue un poco más sencillo, con Colorín sí empecé a escribir desde cero, pero tampoco fue muy complicado, empecé y arranqué, me fui dejando llevar", comentó a través del teléfono.

Retomando su presentación, Odín no se quiso ir sin antes invitar al público a presenciar su obra ¡A vivir!, agradeciendo de paso el gran recibimiento que ha tenido de la Comarca Lagunera con todos sus proyectos.

"Vayan a la obra de teatro, la verdad es que siempre nos han recibido muy bien, la gente se divierte mucho, platica mucho, disfruta la obra y aplaude, entonces los invito a que vayan y se den la vuelta y que nos volvamos a encontrar", finalizó.