A trabajadores de la educación no ubicados no los puso el Sindicato: Sección 44

El secretario general de la Sección 44 del SNTE, Efrén Estrada Reyes, dijo que si en Durango se han detectado a trabajadores de la educación no ubicados en sus centros de trabajo, “no los puso el Sindicato, eso me queda claro, nosotros no tenemos esas costumbres”. Indicó que “de un tiempo a la fecha”, la organización ha sido muy respetuosa y que si hay “otro tipo de pecados”, será a otro lado a donde tendrá que voltear la autoridad educativa y no a la sección sindical.

“Nosotros, al menos un servidor, conocemos perfectamente a todo lo que hay en las escuelas, nos conocemos todos, sabemos quiénes somos, dónde estamos, dónde trabajamos, a dónde nos cambiamos, dónde empezamos el ciclo escolar y dónde lo terminamos. Obviamente si hay algo que buscarle, pues que lo busquen con toda la libertad del mundo, nosotros estamos dispuestos a dar la cara porque tenemos la conciencia tranquila”, apuntó.

En su visita al municipio de Gómez Palacio, Estrada Reyes dijo que hay alrededor de 14 mil trabajadores de la educación agremiados a la Sección 44, de los cuales, 3500 son personas jubiladas y el resto, activas.

El pasado 31 de mayo del año en curso inició un operativo en la Secretaría de Educación de Durango (SEED) para aclarar la situación de unas 3041 personas que no fueron ubicadas en sus centros de trabajo en todo el estado. En la Comarca Lagunera son alrededor de 515, además de que se ubicaron casos de personas que fallecieron hace 15 o 20 años que siguen cobrando. La plaza promedio cuesta 160 mil pesos al año, por lo que las posibles afectaciones por el caso de los trabajadores no ubicados solamente en La Laguna podrían ser de más de 82 millones de pesos.