A Sergio Mayer no le gustó su entrevista en Netas Divinas ni la vibra de Natalia Téllez

Hace unos días, Sergio Mayer realizó un en vivo desde su cuenta de Tik Tok y reveló su incomodidad por la entrevista que le realizaron en el programa Netas Divinas y por el trato que le dio Natalia Téllez.

Mayer, le reprochó a la producción y a Miguel Ángel Fox que lo hayan invitado, ya que “el tono y las formas en la que algunas conductoras lo trataron no estuvo padre".

“No entiendo para qué me invitaron, se los digo honestamente (...) Qué bueno que existen ahora este tipo de tecnologías donde podemos exponerlo”.

Sin embargo, mencionó que de parte de la conductora Natalia Téllez, sintió una “vibra rara y muy especial”, pidiéndole al público que, cuando la entrevista salga al aire, la vean y le den opiniones, ya que podría tratarse de una percepción solamente de él.

“Fui a grabar a Netas Divinas y la verdad salí con muy mal sabor de boca (...) la verdad la vibra y la forma en la que me entrevistaron no me gustó nada. No sé cuándo va a salir, pero me gustaría que ustedes vean el programa y me den su opinión".

Natalia Téllez responde

Ante la incomodidad de Sergio Mayer, Natalia apareció en su cuenta de Instagram para, a través de un video, reaccionar a las declaraciones del cuarto lugar de La Casa de los Famosos México primera temporada.

“Vi el video que subió a redes y aprovecho para pedirle una disculpa, la intención ni mía ni del programa era hacerte sentir incómodo, estábamos en un debate interesante con puntos diferentes que se volvió acalorado, y si yo me exalté y te hice sentir así, de verdad lo siento, estoy apenada de haber escuchado cómo te sientes. Te mando un abrazo”, expresó.