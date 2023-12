¿A quién dedica Danna Paola su nuevo video Aún te quiero?; esto dice la canción

La cantante mexicana Danna Paola sorprendió a sus millones de fans con una nueva canción que mezcla el sonido regional mexicano y el pop. La artista ha dado mucho de que hablar con este tema.

Durante la tarde del lunes, la denominada "princesa del pop latino" presentó el video oficial de este sencillo, el cual fue muy aplaudido en redes sociales por su producción y los vestuarios que lleva.

Pero lo que más destaca de esta canción es su letra, la cual está llena de dolor y habla sobre una relación fallida, aunque muchos se preguntan para quién va dedicada, por lo que los "dreamers", como se les conoce a sus fans, ya están tratando de hacer teorías al respecto.

De acuerdo a lo que ha dicho Danna, este tema lo escribió hace varios años, alrededor de dos, por lo que sus fans especulan que podría tratarse de una relación pasada de la actriz. Han resaltado el nombre del actor Jorge López, con quien la intérprete de Mala Fama compartió créditos en la serie de Netflix, Élite.

En tanto, otros apuntan que es la canción de despedida de Danna a su nombre artístico, y es que en una reciente entrevista con Rolling Stone, la exestrella infantil señaló que quería dejar el "Paola" atrás y llamarse solamente Danna.

Cabe señalar que actualmente Danna tiene una relación sentimental con el actor y cantante estadounidense, Alex Hoyer.

Por otro lado, en la composición de esta canción, además de Danna, estuvo involucrada Elena Rose, quien ha escrito temas para Becky G, Kali Uchis y Rauw Alejandro.

Esto dice la letra de Aún te quiero:

Me dijo la vecinaQue preguntaste por míMe dejaste floresAl perro se las di

Crees que me interesaSi me dejaste de seguirSé que te hiciste una cuentaTe mueres viéndome feliz

Prefiero estar solaQue ser esclava de las mentiras que me dicesSi no creo en el amor, no es porque quiseTe di todo y tú, por nada, lo vendiste

Estoy mejor solaAunque, de vez en cuando, admito que te piensoTu recuerdo no es bonito, es un lamentoPues si te odio, es porque, en el fondo, te quiero

Tú eres la rata, yo soy PaquitaLo de sucio, ni el cloro lo quitaNi aunque te bañes con agua benditaUna mujer como tú es lo que necesitas

Sé que no tienes curaEres más malo que el CovidMás malo que el CovidPero te lloré como lloraron a Kobe

Ya borré todas las fotosEl tequila me curóCon una ranchera, te olvidoY con dos, consigo a alguien mejor

Es que esto fue lo mejor, noTe deseo lo mejor, noVengas pidiendo perdónQue te perdone Dios

Prefiero estar solaQue ser esclava de las mentiras que me dicesSi no creo en el amor, no es porque quiseTe di todo y tú, por nada, lo vendiste

Estoy mejor solaAunque, de vez en cuando, admito que te piensoTu recuerdo no es bonito, es un lamentoSi te odio, es porque, en el fondo, te quiero

Dime por qué eres así¿Qué más tú quieres de mí?No me tortures la herida, que sabes que sangra por tiY vete, veteVete, que no quiero equivocarmeNo dos veces

