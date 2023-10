A punto de iniciar la Liga HAF Premier

Una nueva oportunidad para capturar la gloria, le llegará a los siete equipos que tomarán parte en la Liga HF Premier de Futbol Americano Arena, cuya temporada iniciará este sábado 7 de octubre, con los primeros partidos correspondientes al calendario regular.

LOS EQUIPOS

Esta liga se caracteriza por su excelente nivel competitivo, con jugadores que han terminado su elegibilidad para las categorías estudiantiles, pero siguen conservando tremenda calidad para desempeñarse sobre el emparrillado, por lo que se suele observar muy buen espectáculo cada fin de semana, en los encuentros correspondientes al circuito comandado por el coach Radamés Carrillo Pulido. La sede de los encuentros de este sábado y de cada una de las jornadas, será la cancha del Planet Gol Britania, donde las tackleadas retumbarán con cada down.

Para la temporada que abrirá fuego este sábado 7 de octubre, están confirmados siete equipos: Apaches, Army, Broncos, Lobos, Oregon, Wolverines y el esperado regreso de los multicampeones All Blacks, que vuelven por sus fueros y con la encomienda de ser el equipo a vencer. No será una labor sencilla para All Blacks, pues se toparán con los Patos de Oregon, que también han capturado multitud de cetros en las temporadas recientes, mientras que el resto de los equipos por igual se han reforzado de buena manera y en sus entrenamientos y scrimmaeges han mostrado mucha calidad, por lo que será una temporada de mucha competencia sobre el emparrillado. Los aficionados laguneros están invitados a disfrutar los partidos cada sábado.