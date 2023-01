A Pegasus le quieren 'cortar' las alas en EUA y otros clics tecnológicos

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. Meta quiere "derribar" a Pegasus en EE.UU.

Hasta ahora Pegasus, un software espía propiedad de la compañía israelí NSO Group, había podido "volar" casi sin problema como el caballo alado de la mitología griega, pero eso se podría acabar.

Pegasus podría perder sus alas debido a que el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha permitido que siga adelante la demanda de Meta contra NSO Group.

Se trata de una denuncia que Meta había interpuesto en 2019 y que NSO Group apeló en su día, pero ahora el máximo tribunal estadounidense ha desestimado el recurso.

Según Meta, NSO violó distintas leyes cuando instaló Pegasus, lo que le permitió acceder a los servidores de WhatsApp para espiar a 1.400 personas.

Los israelíes argumentaban que la demanda no los afectaba, porque estaban actuando en nombre de organismos gubernamentales sin identificar.

De verdad, a este caballito hay que dejarlo en tierra.

2. Miami: "FTX, si te he visto, no me acuerdo"

FTX, la malograda plataforma de criptomonedas de Sam Bankman-Fried, ahora está siendo “borrada” de todas partes y va a ser suprimida de un escenario muy conocido para los fans de la NBA.

En efecto, ya el FTX Arena, ubicado en Miami-Dade, no se podrá llamar así porque un juez de bancarrotas de EE.UU. dio luz verde a la solicitud del condado y de la propia empresa de poner fin al convenio firmado en marzo de 2021.

En ese acuerdo se preveía que el estadio llevara el nombre de FTX Arena durante 19 años, a cambio de 135 millones de dólares.

Se perdió esa platica... como la de cientos de miles de personas con la quiebra de FTX.

Siendo así, corran marcas, que el patrocinio del coliseo del Heat de Miami está disponible.

3. ¡Mira a quién diriges tu publicidad!

Usted, padre o madre integrante de la Generación X o milenial ¿se sorprende si ve a su hijo o hija centenial mirando avisos en Facebook o Instagram con discriminación de género?

Pues ahora Meta, propietaria de ambas compañías, ya quiere ponerle coto a estos avisos prohibiendo a los anunciantes que dirijan publicidad a los adolescentes basada en el género.

De esta forma, Meta suma una nueva restricción a los datos que estas empresas pueden utilizar.

Desde febrero, los anunciantes solo podrán dirigir su publicidad a los usuarios adolescentes basándose en su edad y ubicación, pero no en su género o en la información ligada a los contenidos que les haya gustado previamente en ambas aplicaciones.

¡Por una navegación más segura y apropiada para los adolescentes!

4. Otro "criptorecorte" para comenzar 2023

¿Se imaginan cómo sería construir un barco en medio de una tormenta en alta mar? Bueno, ese es el mundo de las criptomonedas, en el que un Arca de Noé de bambú como FTX se deshizo en pedazos, pero en el que otras embarcaciones más sólidas tratan de seguir su rumbo.

Una de ellas es Coinbase, que anunció que despedirá a unos 950 empleados, en su segundo gran recorte de plantilla en el último año.

Estos trabajadores que van a recibir en unas horas la desagradable carta de "para nosotros ha sido un placer..." representan un 20 % de la plantilla de Coinbase.

Para Brian Armstrong, consejero delegado de esta criptoplataforma, la decisión se debe al "actual clima económico" y la situación del mercado de las criptomonedas.

Como que el "traspié" de FTX se sintió, ¿eh? Vamos a ver cuándo se calma este mar picado.

5. Microsoft se "rompe los bolsillos" por un chat políglota

Hace unos días hablábamos de ChatGPT, un sistema que permite chatear en multitud de idiomas con un sistema de inteligencia artificial (IA) y es capaz de mantener conversaciones sobre casi cualquier tema.

Qué les parece que Microsoft planeé invertir 10.000 millones de dólares en OpenAI, los creadores de ChatGPT.

La operación, que aún no ha sido cerrada, podría elevar el valor de OpenAI hasta los 29.000 millones de dólares.

Según los términos del acuerdo que andan rondando en los medios especializados, Microsoft se reservaría el 75 % de las ganancias de OpenAI hasta recuperar el monto de su inversión.

ChatGPT es la sensación y Microsoft ya casi lo tiene en sus manos. ¡Gol!

6. ¿Otra vez, Elon, really?

Para Tesla esto es un déjà vu: su dueño, Elon Musk, tuitea y la fabricante de automóviles eléctricos sufre.

Esta vez, las autoridades de EE.UU. solicitaron a la empresa que proporcione información sobre un tuit publicado por el magnate sobre el sistema Autopilot de ayuda a la conducción de los vehículos.

En la víspera de Nochevieja (antes de cantar "Un Año Más", de Mecano), Musk sugirió que se podrá eliminar la alerta de seguridad que se dispara cuando el sistema Autopilot detecta que el conductor no tiene sus manos sobre el volante.

La Administración Nacional para la Seguridad en la Carretera (NHTSA, en inglés) está con el ojo bien puesto sobre el FSD para asegurarse que los conductores estén completamente alertas cuando manejan los vehículos.

¡Ojalá que Musk no haya tuiteado bajo los efectos de las "uvas y el alquitrán"!

7. Bonos bitcóin cuzcatlecos

El Salvador sigue apostándole a su aventura con el bitcóin como moneda corriente y ahora dice que "pronto" lanzará bonos vinculados a esa criptomoneda.

Esto es posible gracias a la aprobación de la Ley de Emisión de Activos Digitales por parte del Congreso.

En Twitter, la Oficina Nacional del Bitcóin indicó que "El Salvador es el primero en actuar al aprobar una legislación histórica que establece un marco legal para todos los activos digitales que no son bitcoin. Así como los emitidos en bitcóin".

También apunta: "la ley allana el camino para los bonos volcán (bonos vinculados al bitcóin) que pronto comenzaremos a emitir".

Apuesta arriesgada, amigos salvadoreños, pero bueno.