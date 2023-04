'¡A México se le respeta!', dice titular de la Marina ante filtraciones de la DEA

En medio del reclamo del Gobierno mexicano por la infiltración que hizo la DEA en los niveles más altos del Cártel de Sinaloa, así como la filtración del Departamento de Estado de las diferencias entre las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar), el almirante José Rafael Ojeda Durán, titular de la Marina, expresó que "¡A México se le respeta!" y que nuestro país es una nación libre, independiente y soberana y donde "Aquí manda el pueblo de México".

Frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y al dar un discurso en la ceremonia por el 109 Aniversario de la Defensa Patriótica del Puerto de Veracruz, el almirante aseguró que la dependencia que encabeza refrenda un "respeto absoluto a las decisiones del pueblo mexicano".

"Como usted bien lo ha dicho, señor presidente, ¡a México se le respeta! México es un país libre, independiente y soberano, aquí manda el pueblo de México, en memoria de los héroes del 21 de abril de 1914.

"La Secretaría de Marina Armada de México refrenda un respeto absoluto a las decisiones de nuestro pueblo. Refrenda un legítimo deseo de construir a fincar un país de paz, seguridad y bienestar, refrenda nuestra entrega al servicio de la patria", dijo.

El pasado 17 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como "una intromisión abusiva y prepotente" el que la DEA haya estado en nuestro país para infiltrarse en los niveles más altos del Cártel de Sinaloa, así como la filtración del Departamento de Estado de las diferencias entre las secretarías de Defensa Nacional (Sedena) y Marina (Semar).

En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que el operativo de la DEA se realizó sin la autorización de su gobierno y recalcó que en México no puede haber agentes extranjeros realizando estas actividades, pero descartó que vaya a haber algún reclamo al gobierno de Joe Biden.

"Una intromisión abusiva, prepotente que no debe de aceptarse bajo ningún motivo. ¡Cómo van a estar espiando! ¿Qué, no hasta bajaron un globo de China ya en Estados Unidos? Nosotros no hacemos eso, pero no se pueden estar utilizando actos de espionaje, además, para saber qué están haciendo nuestras instituciones de seguridad. Y, además, con la arrogancia de filtrar la información al Washington Post", dijo en Palacio Nacional.