A los mexicanos no los puedo tocar, me cae de todo: Gerard Piqué en la King League

Gerard Piqué, exfutbolista del Barcelona, en esta ocasión protagoniza una nueva polémica debido a que reveló que les tiene miedo a los mexicanos, así que prefiere no encontrarse con alguno.

"Quiero decir algo que no me pueda caer hate, pero a los mexicanos no los puedo tocar", señaló el ahora streamer.

El miedo de Piqué hacia los mexicanos se generó en la Kings League, liga donde el español es el presidente y en la que participó el equipo mexicano Aniquiladores, pero Gerard hizo un cambio de regla durante un partido que causó la derrota del equipo tricolor y por consecuencia explotaron contra el exfutbolista.

"Cuando tuve lo de Aniquiladores no sabes lo que fue, tuve que repetir los dos minutos en el juego y me cayó de todo", recordó Piqué.

La Kings League fue creada por los españoles Ibai Llanos y Piqué, en dicha liga hay participación mexicana con el club Aniquiladores y el Pío FC, sus presidentes son el colombiano Juan Guarnizo y Samantha Rivera "Rivers".