'A los 4 meses yo ya hablaba', declaraciones de Martha Higareda desencadena burlas en redes

Una vez Martha Higareda dio de qué hablar con sus recientes declaraciones, esto luego de asegurar que comenzó a hablar a los 4 meses: "a los 8 meses ya podía hablar perfectamente".

Fue a través de redes sociales que se comenzó a viralizar una parte de la entrevista que Yordi Rosado le hizo a Martha Higareda hace un par de meses atrás, ahí, la actriz le confesó al presentador que ella había tenido varios dotes que eran muy avanzados para su edad, tales como el aprender a hablar cuando no tenía siquiera el año.

"Yo tengo una cosa rara, que no sé por qué empezó a ocurrir, pero fue que yo empecé a hablar a los 4 meses, es una cosa rarísima. Entonces a los 8 meses, yo ya hablaba muy bien. Al año no caminaba, pero me sentaban en las piernas de mis papás y decían que yo era una niña ventrílocua, porque parecían que mis papás me movían por atrás y yo hablaba", comenzó a contar.

Tras esto, la protagonista de No manches Frida, comentó que también estuvo en años más adelantados en su escuela, asegurando que sus compañeros de salón eran dos años más grande que ella:

"Entonces muy rápido, mi mamá me empezó a enseñar a leer, a escribir, y a sumar, me adelantó años en mi escuela, siempre mis compañeros eran dos años más grande que yo", sostuvo.

Estas palabras desencadenaron un sin fin de comentarios al respecto por parte de usuarios en redes sociales, asegurando que ni siquiera Yordi Rosado se la había creído.

"Hahaha. Está buenísimo. Y Jordy aguantándose a más ni poder las ganas de carcajearse por la pintada que acaba de escuchar", " No mamen, ni Jordi se la creyó", "Imagínate empezar a hablar a los cuatro meses para terminar escribiendo No Manches Frida 2", fueron uno de los tantos comentarios que se podrían leer.